Le migliori offerte OPPO, OnePlus, Realme, vivo per il Black Friday

Avete atteso con ansia questo fatidico giorno, e ora che il Black Friday è arrivato non avete la più pallida idea di che smartphone acquistare, vero? Del resto, Amazon è pieno zeppo di offerte e riuscire ad individuare quella migliore può essere un tantino difficile. Ma è proprio per questo che siamo qui! OPPO, OnePlus, Realme e vivo sono solo alcuni dei principali produttori di smartphone Android, e i loro portafogli vantano dozzine e dozzine di proposte per tutte le tasche. In questa guida, abbiamo selezionato le migliori offerte per il Black Friday di smartphone OPPO, OnePlus, Realme e vivo. Diamo un'occhiata insieme!

Black Friday 2022: quali sono i migliori smartphone OPPO, OnePlus, Realme e vivo in offerta

Tra i migliori smartphone in offerta per il Black Friday troviamo, anzitutto, il fantastico OnePlus 10T (QUI la nostra recensione completa). Tra le caratteristiche principali del dispositivo citiamo l'ampio display AMOLED da 6.7″ con colori a 10 bit ed un refresh rate a 120 Hz, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 supportato da 16 GB di RAM, tripla fotocamera esterna con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), e il supporto per la SuperVOOC Endurante Edition, ovvero la ricarica ultra rapida a 150W.

Altro smartphone in promozione è OPPO Reno 8 5G, un ottimo medio-gamma dal design raffinato ed elegante. Lo smartphone è dotato di un pannello OLED da 6.43” pollici con risoluzione FullHD+ ed è alimentato da un SoC MediaTek Dimensity 1300 accompagnato da 8 GB di RAM. Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo un sensore primario da 50MP prodotto da Sony, l'IMX766. Se prima di procedere all'acquisto desiderate sapere cosa pensiamo di OPPO Reno 8 5G, date un'occhiata alla nostra recensione.

Passiamo adesso ad uno smartphone Realme, ovvero il 9 Pro+. Si tratta di un vero e proprio camera-phone che vede dalla sua parte un sensore principale Sony IMX766 da 50MP con stabilizzazione ottica ed elettronica ed una inedita modalità “Cinema” molto simile a quella di iPhone. Altre caratteristiche comprendono un processore MediaTek Dimensity 920, fino a 8 GB di RAM e display AMOLED da 6.43″ (trovate QUI la nostra recensione completa).

Infine, segnaliamo un ottimo mid-range che gode tra i migliori rapporti qualità-prezzo del momento: vivo Y76 5G. Lo smartphone presenta un pannello da 6.58″ LCD Full HD+, è alimentato dal chipset Dimensity 700 di MediaTek abbinato a 8 GB RAM espandibile fino a 12 GB grazie ad Extended RAM 2.0. Sul fronte multimediale troviamo una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP, una Macro e un obiettivo per la Profondità.

Se siete interessati, troverete tutti i link all'acquisto qui in basso.

