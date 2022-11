iQOO 11 nelle prime immagini: sembra esserci qualcosa di familiare

Dopo mesi di attesa, sul web potrebbero essere state pubblicate le prime immagini di iQOO 11 che ci permettono di osservarne il design. Un design che, almeno per quanto emerge da queste prime immagini, sembra ricordare quello dell'attuale serie.

Il design del presunto iQOO 11 emerge in queste prime immagini

Finalmente, dopo mesi di leak e indiscrezioni sulle specifiche tecniche di iQOO 11, sono state condivise in Rete le prime immagini teaser del presunto dispositivo.

Le immagini mostrano la parte posteriore dello smartphone, che sembra essere disponibile in due diverse tonalità: una rossa (Crimson) ed una bianca (Legend, ovvero l'edizione speciale BMW motorsport). La scocca posteriore di iQOO 11 sembra caratterizzarsi per la presenza di un ampio modulo fotografico che ricorda molto quello dell'attuale iQOO 10. Abbiamo, dunque, un retro curvo con un'isola fotocamera sulla sinistra all'interno della quale sono stati posizionati due grandi obiettivi ed uno più piccolo, oltre al flash LED.

Il modulo fotocamera sembra anche presentare la scritta “Powered by V2“, che confermerebbe che anche il modello base di iQOO 11 includerà il chip ISP V2.

Sarà proprio questo il look del prossimo smartphone? Non ci resta che attendere per scoprirlo!

Intanto, se volete conoscere tutti i dettagli di iQOO 11 e 11 Pro, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo.

