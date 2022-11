Xiaomi Black Friday: i migliori prezzi dell’anno, offerte speciali e regali!

L'evento dell'anno arriva anche nello store Xiaomi: la settimana del Black Friday è iniziata e non mancano una valanga di sconti sul meglio della compagnia, tra smartphone e non solo!

Il Black Friday di Xiaomi: tutte le offerte e le promozioni dedicate all'evento più atteso

Il Black Friday è arrivato anche nello store ufficiale Xiaomi con una sfilza di occasioni per risparmiare su smartphone e sui prodotti Smart Life del brand cinese. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le iniziative promozionali presenti nello store.

Ovviamente si parte con una valanga di offerte speciali, con tantissimi smartphone ed accessori a prezzo ribassato. POCO M5, Redmi Note 11 Pro+ 5G, Xiaomi 12X sono solo alcuni dei terminali in sconto. Tra i protagonisti del Black Friday troviamo anche prodotti come Redmi Pad, il primo tablet della costola di Xiaomi, l'apprezzatissima (e stilosissima) Xiaomi Band 7 Pro ed il Robot Vacuum-Mop P, l'alleato perfetto per le pulizie.

Non manca poi la promozione Spendi & Risparmia: a fronte di una determinata spesa si potrà ricevere uno sconto particolarmente ghiotto.

–20€ di sconto ogni 250€ spesi;

di sconto ogni 250€ spesi; –40€ di sconto ogni 450€ spesi.

Le offerte non vi bastano? Volete anche dei prodotti Xiaomi in regalo? Allora eccovi accontentati:

gli ordini sopra i 300€ ricevono Smart LED Bulb o lo zaino Mi Casual DayPack;

ricevono Smart LED Bulb o lo zaino Mi Casual DayPack; gli ordini sopra i 350€ ricevono le TWS Redmi Buds 3 Lite;

ricevono le TWS Redmi Buds 3 Lite; gli ordini sopra i 450€ ricevono Mi Smart Speaker o Smart Band 7;

ricevono Mi Smart Speaker o Smart Band 7; gli ordini sopra i 550€ ricevono Mesh System AX3000 o Router AX3200;

ricevono Mesh System AX3000 o Router AX3200; gli ordini sopra i 650€ ricevono AIoT Router AX3600 o Mi Smart Air Fryer 3.5L.

Tutti i prodotti indicati sono gratis, ma si potranno ottenere in regalo fino ad esaurimento scorte (quindi affrettatevi)! E ora non vi resta che dare un'occhiata alla pagina dell'iniziativa per scoprire tutte le offerte Black Friday dello store ufficiale Xiaomi!

