Honor Magic 5 potrebbe essere uno dei primi smartphone con Snapdragon 8 Gen 2

Dopo averci stupito con una serie top di tutto rispetto (con nulla da invidiare ai principali competitor), Honor torna alla carica con una nuova generazione di flagship. In questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i leak e le conferme in merito a Honor Magic 5, Magic 5 Pro e il futuro modello Lite tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Honor Magic 5, 5 Pro e 5 Lite: tutto quello che sappiamo fino ad ora

Design e display

Honor Magic 4 Pro

Secondo le prime informazioni trapelate online, Honor Magic 5 e 5 Pro saranno equipaggiati con schermi quad-curved a marchio BOE in due differenti tagli. Il modello base potrebbe essere dotato di un display da 6.78″, mentre la versione Pro guadagnerebbe pochi millimetri in più con uno schermo da 6.81″.

I pannelli, in entrambi i casi, dovrebbero sfruttare la tecnologia OLED ed offrirebbero una risoluzione 1.5K per la versione base, mentre il modello Pro dovrebbe adottare uno schermo 2K+ con tecnologia Dimming PWM molto elevato.

Per quanto riguarda il design dello smartphone, non si hanno indiscrezioni o rumor a riguardo per il momento.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Snapdragon 8 Gen 2

L'insider Digital Chat Station ha condiviso su Weibo quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche di Honor Magic 5. Il nuovo smartphone del colosso cinese potrebbe avere una certificazione IP68 ed essere uno dei primi dispositivi dotati di chipset Snapdragon 8 Gen 2, che sarà annunciato da Qualcomm entro poche settimane.

Il comparto fotografico, invece, potrebbe vedere la presenza di un sensore AON da 50 MP con ISP basato sull'intelligenza artificiale, in grado di restituire risultati migliori. La fotocamera frontale di Honor Magic 5 Pro, invece, potrebbe avere un sensore da 13 MP con supporto per la scansione facciale di ultima generazione.

Per quanto riguarda la batteria, invece, non conosciamo ancora l'amperaggio, ma potrebbe supportare la ricarica rapida a 100W e la ricarica wireless a 50W.

Honor Magic 5 e 5 Pro – Prezzo e uscita

Honor Magic 5 e 5 Pro dovrebbero arrivare sul mercato cinese nei primi mesi del 2023, mentre non si hanno ancora notizie certe o indiscrezioni su una possibile versione Lite. Il prezzo potrebbe non essere molto differente da quello visto al lancio di Honor Magic 4, ovvero a partire da 899€.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il