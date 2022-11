La nuova friggitrice ad aria Ultenic K20 è qui: smart, più capiente e con doppio cestello!

Il brand cinese Ultenic torna in cucina con un nuovo accessorio irresistibile. La compagnia ha lanciato Ultenic K20, friggitrice ad aria smart che presenta varie migliore rispetto alla generazione precedente, alzando il tiro: andiamo a scoprire tutte le novità ma anche come risparmiare grazie alla prima offerta con codice sconto (e spedizione EU)!

La generazione precedente ha dato varie soddisfazioni ma con il nuovo modello l'azienda ha pensato bene di andare oltre, migliorando quando c'era di buono ed aggiungendo alcune novità. Per prima cosa il design di Ultenic K20 è ben diverso: la friggitrice ad aria smart presenta un look rinnovato, con un ampio pannello touch nella parte frontale.

Cambia anche la capienza, che sale a 8 litri. Inoltre è presente un doppio cestello, in modo da suddividere le pietanze e cucinare due cibi diversi nello stesso momento. Sia l'aumento delle dimensioni che la possibilità di sfruttare due cestelli sono novità gradite.

Ovviamente parliamo di una friggitrice con funzioni smart: può essere controllata tramite smartphone ma è anche possibile utilizzare i comandi vocali con Alexa. È presente un ricettario gratuito con oltre 100 ricette online: possono essere salvate e personalizzate direttamente tramite l'app Ultenic.

La friggitrice ad aria smart Ultenic K20, nuovo modello del brand, debutta su Banggood: immancabile un codice sconto dedicato! Il prezzo scende e c'è anche la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

