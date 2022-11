Quest’app rivoluziona la personalizzazione su Android

Diciamocelo chiaramente: la personalizzazione Android è tanto affascinante quanto complessa. Android ha le sue opzioni grafiche ma non sempre vengono implementate dai vari produttori, ogni brand ha le sue opzioni specifiche e a tutto ciò si aggiunge il numero sconfinato di app presenti sul Play Store. In questo ecosistema così ampio è facile perdersi, per non parlare di imbattersi in applicazioni controverse, e proprio per questo spesso e volentieri vi parlo di app che vi possano aiutare a dare una nuova mano di vernice all'identità grafica del vostro smartphone.

L'app Palette vi facilita nello scoprire nuove personalizzazione per il vostro smartphone Android

Quest'oggi sono qua per mostrarvi un'app che potreste non conoscere ma che potreste apprezzare enormemente, dato che vi darà una grossa mano nello scegliere che tipo di personalizzazione utilizzare. Fra launcher alternativi, icon pack e widget vari, l'imbarazzo della scelta è tale che chi è meno esperto o chi non ha troppo tempo da perdere potrebbe finire per non sapere come muoversi. E qui entra in aiuto Palette, l'app ideata dallo youtuber Sam Beckman con lo scopo di accelerare il vostro processo di scelta.

Sicuramente vi sarà capitato almeno una volta di vedere una home di qualcuno su internet e pensare “Bella, la vorrei anch'io così!“. Ecco, l'app Palette serve proprio a questo, ospitando una community di smanettoni che non solo carica le proprie home ma anche e soprattutto la lista delle app necessarie per ricreare quel determinato effetto. In questo modo, l'utente può cliccare sulle varie app elencate per essere direttamente reindirizzato alla pagina Google Play Store da cui scaricarle. Capirete da voi che avere un database del genere a portata di click è infinitamente più comodo che dover girovagare su Reddit o nei gruppi social per scoprire nuove home a cui ispirarsi.

Tutte le home disponibili sono divise per categorie, c'è una sezione “Featured” dove visionare video appositi di personalizzazione per ulteriori idee e ci si può anche registrare per caricare le proprie creazioni. Potete scaricare Palette direttamente dal link seguente, è un'app gratuita ma c'è una versione Premium per togliere la pubblicità e usare le funzioni aggiuntive, fra cui l'opzione per scaricare i file backup per ricreare le home 1:1 in pochi secondi.

Scarica Palette | Google Play Store

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il