Yale lancia la Serratura Smart per armadi e cassetti: tutto sempre sotto controllo, anche da remoto!

Avete in casa oggetti di valore o prodotti pericolosi per i bambini? Affittate la vostra casa e avete bisogno di dare (o limitare) l’accesso a particolari parti della casa? Grazie alla nuova Serratura Smart di Yale per Armadietti di Yale, tenere lontano i piccoli di casa da oggetti per loro pericolosi, dare accesso da remoto a domestici o altri addetti ai lavori è più semplice che mai! Questo dispositivo, infatti, per quanto piccolo e per nulla ingombrante, può essere applicato all'interno di armadi e cassetti per bloccarne l'accesso o consentirlo solamente a determinate persone. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo!

Yale Serratura Smart, il dispositivo di sicurezza intelligente per armadietti e cassetti

Yale ha lanciato la nuova Serratura Smart per armadietti, un dispositivo di sicurezza intelligente dal design ultra-compatto che può facilmente essere applicato all'interno di armadi e cassetti, così da averli sempre sotto controllo. Controllabile completamente da remoto, grazie all’app Yale Access, la Serratura Smart per Armadietti semplifica l’organizzazione e ti dà la possibilità di avere i tuoi averi sotto controllo in ogni momento.

Se sei un genitore che ha bisogno di tenere le mani dei più piccoli lontane da utensili, alcolici o medicinali, puoi utilizzare la Serratura Smart per armadietti per rendere la tua casa a prova di bambino, mentre se lavori da casa, se affitti un alloggio per le vacanze o se condividi il tuo appartamento, questo prodotto ti aiuterà a mantenere privati i tuoi documenti importanti, il tuo computer portatile o qualsiasi altro oggetto.

In alternativa, se non si vuole sbloccare il dispositivo dallo smartphone, lo si può fare acquistando un tastierino Yale Keypad e inserendo un codice numerico. Il nuovo dispositivo firmato Yale è già disponibile all'acquisto sullo Store ufficiale del brand.

