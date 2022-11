Twitter toglie una feature che eviterà imbarazzo per i brand Android

“Comprate il nostro smartphone Android!” via Twitter per iPhone. In più di un'occasione, in passato qualche social media manager poco attento si è lasciato scappare una svista che difficilmente passa inosservata alla platea internettiana. Ciò che è scaturito è qualche risatina fra i denti nel migliore dei casi e qualche frecciata alla scarsa fiducia che gli stessi brand Android danno ai propri smartphone. Questo perché, per molto tempo, una delle funzioni intrinseche della piattaforma acquistata da Elon Musk è stata quella di far sapere agli utenti da quale servizio/dispositivo fosse stato pubblicato quel determinato tweet.

Continua l'opera di rinnovamento da parte di Twitter, con buona pace del mondo Android

And we will finally stop adding what device a tweet was written on (waste of screen space & compute) below every tweet. Literally no one even knows why we did that … — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2022

Da quando ha acquisito il social network, Elon Musk ha dato via a una serie di novità e modifiche che hanno molto fatto parlare, nel bene e nel male, community e media. Una su tutti la spunta blu a pagamento, generando talmente tanta confusione da far mettere pezze ufficiali e non per capire chi fosse un account veramente verificato o meno. Spunte a parte, Elon ha fatto sapere pubblicamente di star lavorando affinché Twitter si sbarazza di tutti quei micro-servizi integrati, e uno di questi è proprio la funzione di cui sopra. Secondo il neoproprietario, si tratta di uno spreco di spazio e prestazioni e la sua eliminazione comporterà un miglioramento della fruibilità.

Niente più meme di aziende come Huawei, Samsung o la stessa Google che promuovono i propri prodotti con tweet pubblicati da iPhone. A questo punto, qualcuno potrebbe chiedersi: ma perché i social media manager dei brand Android utilizzano iPhone? Oltre al gusto personale, c'è da spezzare una lancia in loro favore, in quanto molto spesso le app sviluppate per iPhone funzionano meglio rispetto al corrispettivo su Android.

It was a useful way to provide visibility via attribution for third party clients, like Tweetie (which was acquired and became the Twitter iOS app) or Tweetdeck (RIP).



It was also a useful status indicator (e.g. whether the tweet was sent via desktop or mobile). — Chris Messina 🐀 (@chrismessina) November 14, 2022

Al contempo, il motivo per cui in prima battuta Twitter aggiunse questa funzione fu per attribuire il merito a quei client di terze parti che gli utenti possono utilizzare per usufruire della piattaforma. Uno su tutti Tweetie, che funzionava talmente bene da essere acquistato dalla stessa Twitter per utilizzarlo come base per sviluppare la sua app per iOS.

