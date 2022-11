N-one NPAD scende a 97€: il tablet con 4G e GPS a prezzo super!

Tanti ormai, per i propri contenuti multimediali o in streaming, si affidano a tablet di vario tipo, ma sempre più spesso si guarda a modelli low cost dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Come nel caso di N-one NPAD, tablet Android 4G che torna in offerta su Geekbuying con codice sconto ad un prezzo super invitante, anche grazie alla spedizione dall'Europa.

Codice sconto N-one NPAD: come risparmiare sul tablet Android 4G in offerta

Il tablet di N-one si presenta con uno stile molto attuale e dalla scocca abbastanza pulita con bumper fotocamera in alto. Ma ciò che lo rende interessante è il display da 10.1″ con risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel), che permette dunque di guardare i contenuti in maniera abbastanza definita.

Passando al lato hardware interno, abbiamo un chipset Unisoc T310, coadiuvato da 4 GB RAM e 64 GB storage, che potete comunque espandere fino a 1 TB. A questo, viene abbinata una batteri da 6.200 mAh. Non mancano connettività 4G LTE, Wi-Fi Dual Band, GPS, jack da 3.5 mm, Bluetooth 5.0 e fotocamera da 5 MP posteriore e da 2 MP anteriore. Il software è invece Android 11 stock.

Per chi vuole acquistare dunque il tablet Android 4G N-one NPAD ad un ottimo prezzo, può approfittare dell'offerta con codice sconto da Geekbuying, con spedizione gratis direttamente dall‘Europa.

