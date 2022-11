ASUS ROG Phone 6 arriva in un’edizione speciale dedicata a Diablo Immortal

ASUS ha lanciato sul mercato una Special Edition di ROG Phone 6 interamente dedicato a Diablo Immortal, il celebre gioco mobile di Activision Blizzard che dopo tante polemiche è riuscita a portare la serie anche su smartphone e tablet.

Uno smartphone dagli inferi: ecco ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition

ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition arriva in una speciale colorazione opaca “Hellfire Red” che crea un effetto fiammeggiante sulla parte posteriore dello smartphone, accompagnato da un logo del gioco animato tramite LED RGB.

Ma la personalizzazione, in questo caso, non si ferma solo alla parte esteriore. ASUS ha implementato nel software di ROG Phone 6 uno speciale tema dedicato a Diablo Immortal, con tanto di suoni di notifica personalizzati.

La speciale confezione di vendita, inoltre, include anche una speciale torcia UV per scoprire i segreti e le incisioni che si celano sulla cover in edizione limitata. Incluso nel pacchetto c'è anche un estrattore di SIM colorato d'oro e la Mappa del Santuario come pochette per il telefono. Le specifiche ricalcano quelle della versione standard, protagonista del nostro approfondimento.

ASUS ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition è disponibile da oggi in Cina a circa 175€ (1299 yuan) tramite il store online ufficiale del brand. Vi ricordiamo che ROG Phone 6 sarà uno dei primi smartphone di ASUS a ricevere Android 13 nei primi mesi del 2013.

