Xiaomi TV Q2 ed altre novità in arrivo: televisori smart QLED, vacuum cleaner e non solo!

L'evento Global della compagnia cinese si terrà tra pochissimo ed arrivano – finalmente – tutte le conferme sulle novità che saranno lanciate. Tra queste troviamo anche la nuova serie di televisori smart Xiaomi TV Q2, con tecnologia QLED: ancora una volta si punta in alto con uno stile elegante e caratteristiche al top… speriamo ad un prezzo accessibile!

Xiaomi TV Q2: tutto quello che sappiamo finora sul nuovo televisore QLED

Specifiche e caratteristiche

Tutte le immagini nell'articolo fanno riferimento al modello Q1, in attesa dell'ufficialità della nuova gamma. Passando ai nuovi terminali, l'azienda ha confermato il lancio della serie Xiaomi TV Q2: avremo quindi più varianti mentre il primo capitolo è arrivato in una sola versione colossale da 75″.

Non sappiamo ancora quali saranno le dimensioni proposte ma si tratterà ovviamente di soluzioni QLED, con tecnologia Quantum-Dot, dotate di risoluzione in 4K. Molto probabilmente non mancheranno le funzioni che hanno caratterizzato il predecessore: Dolby Vision, HDR10+, refresh rate a 120 Hz, local dimming dinamico Full Array a 192 zone.

Ci aspettiamo quindi anche il 100% della gamma NTSC ed un angolo di visuale ampio (da almeno 178°). Il sistema operativo sarà di certo Android TV e non mancherà il supporto agli assistenti vocali Google Assistant ed Alexa.

Per il resto delle specifiche (fin qui ci siamo basati sul modello precedente), non rimane che attendere l'evento di lancio.

Prezzo ed uscita

La data di presentazione della nuova serie di televisori smart Xiaomi TV Q2 è fissata per il 4 ottobre. Il lancio è atteso in Europa e probabilmente avremo qualche dettaglio anche in merito alla commercializzazione in Italia. Inoltre arriveranno anche tante altre novità per la casa di Lei Jun: la gamma top Xiaomi 12T, l'aspirapolvere Robot Vacuum X10+, Redmi Pad, la nuova Smart Band 7 Pro.

Ci aspetta un evento di lancio ricchissimo!

