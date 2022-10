Xiaomi lancia dei nuovi aspirapolvere con base super intelligente: la pulizia non è più un problema

Sappiamo che il grande ecosistema Xiaomi, oltre a comprendere smartphone, fitness band, laptop e auricolari, comprende anche numerosi dispositivi per la smart home, con i quali il colosso cinese cerca di semplificarci la vita di tutti i giorni. Sono già molti gli aspirapolvere lanciati da Xiaomi nel corso degli anni, ai quali si aggiungono adesso i nuovi Robot Vacuum X10+ ed i Truclean W10 Ultra e W10 Pro della serie Wet Dry.

I nuovi aspirapolvere presentano delle tecnologie assai sofisticate pensate per garantire una pulizia completa, rapida ed efficace di tutta la casa. Scopriamo insieme i dettagli in questo articolo!

Tutto quello che c'è da sapere sui nuovi aspirapolvere Xiaomi

Xiaomi Robot Vacuum X10+ è il nuovo aspirapolvere con base all-in-one super intelligente

Iniziamo da Xiaomi Robot Vacuum X10+. Caratteristica principale di questo nuovo robot aspirapolvere è la base all-in-one, una stazione intelligente per lo svuotamento della spazzatura, la pulizia del mop, il riempimento del serbatoio d'acqua e per l'umidificazione del panno, operazioni che X10+ potrà svolgere in modo totalmente automatico, senza il nostro intervento.

Il robot aspirapolvere è poi dotato di una funzione di asciugatura automatica che impedisce il formarsi di cattivi odori quando non in uso. Grazie ad una potenza di aspirazione pari a 4.000 PA e ad una tecnologia di rilevamento dei tappeti, Xiaomi Robot Vacuum X10+ può pulire efficacemente e a fondo diversi tipi di pavimenti.

Ciò anche grazie al sistema di rilevamento degli ostacoli, che gli permette di evitare tutto quello che potrebbe essere d'intralcio lungo il percorso di pulizia. Mentre la tecnologia di navigazione LDS e la presenza di una videocamera RGB offrono un processo di mappatura rapido e preciso.

Xiaomi Truclean W10 Ultra e W10 Pro Wet Dry Vacuum Series per una pulizia veloce ed efficace

Passiamo adesso ai nuovi aspirapolvere senza fili Xiaomi Truclean W10 Ultra e W10 Pro della serie Wet Dry. Entrambi gli aspirapolvere offrono funzione di aspirazione e lavaggio e supportano una funzione adattiva che permette di regolare automaticamente la modalità di pulizia in base alla quantità di sporco rilevato, che si tratti di catturare peli e polvere dal pavimento o lavare e asciugare del liquido versato.

Ovviamente, come si potrà anche intuire dal nome, Xiaomi Truclean W10 Ultra offre funzionalità più avanzate rispetto alla controparte Pro, tra cui una modalità di pulizia a 75°C più efficace contro lo sporco più ostinato e una base intelligente all-in-one per l'autolavaggio, l'asciugatura automatica e l'auto-riempimento del serbatoio d'acqua.

Chi desidera un aspirapolvere un po' più accessibile, in grado di pulire efficacemente ogni angolo della casa raggiungendo anche quelle zone più difficili grazie ad un corpo regolabile, può invece optare per il modello Pro.

Nuovi aspirapolvere Xiaomi – Disponibilità e prezzi

Xiaomi Robot Vacuum X10+ sarà in vendita a partire dal prossimo 10 ottobre sullo store ufficiale del brand e presso gli Xiaomi Store Italia al prezzo di 899.90€. Il prodotto verrà fornito in offerta lancio in bundle con la friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L.

Anche Xiaomi Truclean W10 Ultra e W10 Pro Wet Dry Vacuum Series saranno disponibili a partire dal 10 ottobre al prezzo rispettivamente di 799.90€ e 599.90€.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il