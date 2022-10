Redmi XT è la nuova Gaming TV di Xiaomi: fino a 75″ con 120 Hz

Xiaomi si sta dimostrando molto attenta alle esigenze dei videogiocatori ed oggi lancia sul mercato un nuovo televisore dedicato: il Redmi XT Gaming TV. Questo dispositivo sfrutta tutte le nuove tecnologie per adattarsi al meglio ai videogiochi.

Redmi XT Gaming TV di Xiaomi: 120 Hz di refresh rate con VRR

Proprio come la X Pro annunciata in precedenza, la Redmi XT Gaming TV offre una risoluzione 4K HDR (3840 x 2160 pixel) con refresh rate da 120 Hz e supporto per il Variable Refresh Rate (VRR), con certificazione AMD FreeSync Premium. Questa particolare funzione permette di contrastare i fenomeni di tearing e stuttering presenti soprattutto nei videogiochi.

Redmi XT Gaming TV è dotata di un processore quad-core A73 con 3GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione, utile soprattutto per il download di applicazioni e contenuti multimediali. Con il supporto per Dolby Atmos e Dolby Vision, questa TV garantisce una copertura del 94% sul color gamut DCI-P3.

Questa smart tv è equipaggiata, inoltre, con una porta HDMI 2.1, due ingressi HDMI 2.0, due connettori USB 2.0, S/PDIF e porta Ethernet, oltre a supportare le reti WiFi a 2.4 e 5.0 Ghz.

La Redmi XT Gaming TV di Xiaomi è disponibile in tre diverse dimensioni: 55″ a 2099 yuan (circa 290€), 65″ a 2799 yuan (circa 390€) e la più grande da 75″ al prezzo di 4999 yuan (circa 690€). Il dispositivo è preordinabile tramite gli store cinesi più popolari e attraverso il sito ufficiale cinese di Xiaomi.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il