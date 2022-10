Nothing aprirà il suo primo negozio fisico in Europa entro Natale

Un primo passo per rivaleggiare davvero con Apple è munirsi di un negozio in cui gli utenti possono trovare, provare ed acquistare i prodotti del brand. E se Nothing desidera davvero competere con una realtà del genere, non può non investire nell'apertura di store fisici in cui dare vita a queste esperienze.

E sarà così: Nothing aprirà il suo primo negozio fisico in Europa! Scopriamo in questo articolo qual è la città che ospiterà le prime vetrine del brand e cosa sarà possibile acquistare al suo interno.

Ecco dove aprirà il primo negozio fisico di Nothing

Il primo punto vendita fisico Nothing aprirà nel quartiere di Soho, nel londinese, più nello specifico nella Peter Street, dove troverà posto tra la Gosh! Comics e il negozio di abbigliamento Supreme.

Il negozio dovrebbe essere inaugurato entro la fine dell'anno, con Nothing che spera di riuscire a concludere i lavori e di avere una struttura agibile prima di Natale, anche in vista dello shopping natalizio. Al suo interno il negozio verrà allestito secondo i principi del design industriale e della metà del secolo, fino a dare vita ad una botique diversa dai negozi di tecnologia che conosciamo e dove ogni angolo è studiato e per sperimentare in modo unico l'intera gamma di prodotti Nothing.

Sarà dunque possibile trovare e provare Nothing Phone (1), le Ear (1) e, non appena saranno lanciate, anche le Nothing Ear (Stick), oltre agli accessori del brand come la cover Phone (1) Case, la pellicola protettiva e il caricabatterie ufficiale da 45W.

Per i primi cento visitatori, inoltre, Nothing offrirà la possibilità di acquistare i nuovi auricolari in una speciale edizione limitata, oltre a ricevere del merchandising gratuito, comprese t-shirt e felpe.

