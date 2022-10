Xiaomi annuncia Redmi X Pro: la TV 4K da gaming con 120 Hz e VRR

Xiaomi ha annunciato oggi la nuova Redmi X Pro, la prima TV del brand che sfrutta funzioni interamente dedicate al mondo del gaming per migliorare la compatibilità con le console e PC da gioco e sfruttarne tutte le potenzialità.

Redmi X Pro è una nuova TV 4K a 120 Hz con supporto per Variable Refresh Rate

Disponibile in due dimensioni diverse, da 65″ e 75″, la nuova Redmi X Pro è una TV 4K (risoluzione 3840 x 2160 pixel) con refresh rate di 120 Hz e il supporto per il Variable Refresh Rate (VRR). Questa funzione permette di adattare il refresh rate della TV a quello del contenuto visualizzato, in modo da evitare i fenomeni di tearing e stuttering.

La Redmi X Pro è dotata di un chip quad-core A73 con 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda le interfacce, la TV offre una porta HDMI 2.1, 2 entrate HDMI 2.0, 2 connettori USB 2.0, porta Ethernet e S/PDIF coassiale.

Questa TV da gaming è certificata AMD FreeSync Premium, compatibile quindi sia con PlayStation 5 e Xbox Series S|X che con i più comuni PC da gaming. Quando Redmi X Pro riconosce il dispositivo collegato come una console di gioco attiva automaticamente la Low Latency Mode (ALLM) per ridurre al minimo il ritardo nella risposta ai comandi.

Il pannello, inoltre, offre una copertura gamut del 94% su DCI P3, oltre al supporto per Dolby Vision e Dolby Panoramic Sound.

Xiaomi Redmi X Pro è disponibile sul mercato cinese ad un prezzo di 2999 yuan (circa 425€) per la versione da 65″, mentre quella da 75″ viene proposta ad un prezzo di 4299 yuan (circa 605€).

