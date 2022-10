Pedicure calda e rilassante con il nuovo pediluvio idromassaggio di Xiaomi Mijia

Chi non vorrebbe rilassarsi con una bella pedicure con tanto di massaggio al rientro dall'ufficio? Xiaomi ha lanciato un nuovo pediluvio idromassaggio dal corpo pieghevole e funzionalità smart. Parliamo di Xiaomi Mijia Smart Foldable Footh Bath. Sveliamone tutti i dettagli in questo articolo.

Xiaomi Mijia Smart Foldable Footh Bath è il nuovo pediluvio idromassaggio dal corpo pieghevole lanciato dal colosso cinese. Il prodotto si distingue dalla concorrenza proprio per questa sua caratteristica: grazie ad un'asta elettrica a doppia vite, la sua altezza può essere regolata e raggiungere i 35 cm quando il pediluvio idromassaggio è completamente aperto, di 18 cm quando è piegato.

Il cuscinetto massaggiante in gomma morbida impedisce che la pianta del piede entri direttamente in contatto con il disco massaggiante, mentre sono ben tre le tecniche di massaggio supportate, tra cui quella a tre segmenti che offre una copertura punto a punto della pianta del piede, degli archi e dei talloni, e si dice equivalga a un massaggio compiuto a tre mani contemporaneamente.

Il pediluvio Xiaomi Mijia è poi dotato di un sistema di riscaldamento DPS e uno strato conduttore di calore in alluminio pressofuso che mantiene l'acqua alla giusta temperatura, evitando frequenti cambi di acqua calda. Il sistema lavora assieme ad un rilevatore di temperatura ed un termostato.

Inoltre, proprio come altri prodotti Mijia, anche questo Smart Foldable Footh Bath può essere controllato da remoto attraverso l'apposita applicazione o tramite comandi vocali. Infine, il pediluvio presenta anche un pratico manico estraibile da 55 cm ed una ruota universale che lo rende trasportabile a mo' di trolley.

Xiaomi Mijia Smart Foldable Footh Bath è al momento disponibile nella sola Cina al prezzo di circa 115€ al cambio. Non si hanno notizie sulla disponibilità in altri mercati, ma noi speriamo di vederlo presto anche in Europa.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il