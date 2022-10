Ti serve una mappa concettuale? Come farla in pochi step | Wondershare EdrawMind

Per chi studia, ma anche per chi insegna, semplificare ciò che si apprende o spiega è importante al fine di rendere quello che si va ad illustrare in maniera più approfondita qualcosa di chiaro e di facile comprensione. Dunque, è importante fare mappe concettuali è fondamentale e poterle realizzare dal proprio dispositivo, che sia il PC o lo smartphone, è sicuramente una comodità importante. E tra i migliori software utili al fine di realizzarle c’è Wondershare EdrawMind, che useremo per spiegarvi come fare una mappa concettuale.

Come fare una mappa concettuale con Wondershare EdrawMind

Che cos’è una mappa concettuale e chi la usa

Prima di spiegarvi i passaggi per realizzare una mappa concettuale, bisogna spiegare che cos’è. In breve, una mappa concettuale o mappa mentale è uno strumento che nasce per interpretare, rielaborare e trasmettere conoscenze, informazioni e dati in maniera visuale, un vero e proprio diagramma ER (entità-relazione) che può essere utile sia per gli studenti che per gli insegnanti.

Infatti, per gli studenti, le mappe concettuali possono aiutare a riassumere quanto appreso, evidenziare le connessioni tra i vari argomenti, ma anche chiarire e organizzare i propri concetti. Allo stesso modo, anche un insegnante può utilizzarle al fine di renderle uno strumento didattico che permetta di illustrare gli argomenti oggetti di studio, ma anche per far comprendere ai propri studenti il valore del loro livello di comprensione. E, proprio per questo, c’è la necessità di avere un’app dedicata alla mappe concettuali e, tra le tante, una delle più intuitive e pratiche è senza dubbio EdrawMind di Wondershare.

Come utilizzare EdrawMind

Fatte tutte le premesse, possiamo iniziare ad utilizzare EdrawMind per la nostra mappa concettuale. Una volta Installata l’applicazione, che sia su Windows, che su MacOS, Android e iOS, possiamo avere un accesso immediato a tutti gli strumenti utili. La prima cosa che risalta all’occhio è la quantità molto ampia di modelli di mappa concettuale che possiamo utilizzare, nel caso ne servisse una specifica come la Mappa ad Albero, a Spina di Pesce o anche una Sequenza Temporale non lineare o verticale, ma anche dei preset molto completi e utili come il Book Analysis, il Resume, Life Plan e tanti altri.

Volendo procedere con l’opzione base, ci rendiamo conto che il programma imposta già un incipit di base con alcuni simboli e moduli, a cui aggiungere quelli che vengono chiamati Argomenti. Tra gli argomenti troviamo dei sub-argomenti, l’argomento galleggiante o anche direttamente argomenti multipli. Per personalizzare ulteriormente la mappa, sul lato destro trovate un utile menù dove settare a piacimento il layout tra font, spaziatura, colori e tanto altro.

Inoltre, andando tra i vari strumenti, è possibile creare delle diapositive al fine di realizzare una presentazione, oppure settare un tema alla propria mappa e, per chi ama il “fatto a mano” è possibile dare uno stile Hand-Drawn alla mappa concettuale. Chiaramente, una volta finita, potete scegliere in che formato mostrare la vostra mappa, oppure condividerla direttamente a chi volete, il tutto in maniera estremamente semplice.

Come acquistare Wondershare EdrawMind

Visto un po’ come fare una mappa concettuale, vi spieghiamo ora come acquistare il pacchetto EdrawMind che più vi si addice sul sito Wondershare. Se siete studenti, potete affidarvi ad esempio ad un piano biennale a soli 3.54€ al mese (per una spesa totale di 85€), ma se siete professionisti, insegnanti o volete praticamente la licenza a vita, potete acquistarla al costo di 129€, mentre per chi vuole la combo con EdrawMax, che vi permette di realizzare diagrammi ER di tanti tipi diversi, può affidarsi al pacchetto da 269€ con EdrawInfo gratis!

