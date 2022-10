Un grande ritorno: CHUWI UBook Pro sfiora i 300€ con spedizione dall’Europa!

Se state cercando un tablet PC accessibile e completo, allora è impossibile non citare questo modello evergreen targato CHUWI. Si tratta di una soluzione tra le più apprezzate, visto il rapporto qualità/prezzo, che si fa ancora più interessante grazie al codice sconto dedicato: stiamo parlando di CHUWI UBook Pro, terminale elegante e votata alla produttività.

Codice sconto CHUWI UBook Pro: è il tablet PC da avere!

Per chi punta ad un tablet PC affidabile ed economico, CHUWI UBook Pro rappresenta una valida alternativa a prodotti più blasonati, ma proposti a prezzi ben al di sopra.

Il dispositivo della casa cinese offre un display da 12.3″ Full HD (1920 x 1280 pixel) ed è mosso dal processore Intel Gemini Lake N4100, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di storage SSD. Il tutto è inserito in una scocca metallica del peso di 780 grammi.

Non manca il supporto agli stilo – con 4096 punti di pressione – ed una capiente batteria da 38 Wh, con ricarica rapida PD2.0. Ovviamente si tratta di una soluzione con Windows 10; inoltre vi segnaliamo la presenza della tastiera dedicata (NON inclusa in confezione), con tanto di aggancio magnetico.

Il tablet PC CHUWI UBook Pro torna in offerta su Banggood dopo un lungo periodo di assenza: un gradito ritorno con codice sconto e spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al codice da utilizzare per risparmiare.

