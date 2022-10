roboBeats è qui: il ballerino robot che dà ritmo alla tua giornata

La robotica, negli ultimi anni, ha fatto sicuramente passi da gigante. Non tanto per un fattore hardware, visto che comunque si è arrivati a scoperte e dispositivi di grande livello, ma proprio per come si è lavorato su algoritmi e intelligenza artificiale. Un esempio è il lavoro svolto da Elephant Robotics con il nuovo roboBeats, il robot musicale pensato per l’intrattenimento e non solo!

roboBeats: tutte le caratteristiche del robot musicale di Elephant Robotics

Come si presenta, dunque, questo robot? Come detto, roboBeats è concepito come un dispositivo intelligente pensato per intrattenere le persone ed è per questo che è dotato di uno speaker Bluetooth incorporato. Il tutto è dovuto dalla capacità del robottino di ballare e interagire con l’utente a seconda del ritmo di musica.

Ma come interagisce con noi? Qui viene il bello: oltre alle divertenti espressioni facciali che può assumere, grazie all’interazione touch è possibile vederlo muoversi sia per ballare, sia per fare kung fu e tante altre cose, il tutto sulla propria scrivania! Inoltre, roboBeats è davvero utile, visto che può fungere sia da orologio, sia da reminder per alcune operazioni quotidiane. Non dovrete neanche preoccuparvi del possibile rumore dei movimenti, visto che è dotato di un motore brushless piuttosto silenzioso.

Ciò che però lo rende interessante è la possibilità che Elephant Robotics dona all’utente, cioè è possibile programmare roboBeats dal proprio PC. Come? Collegandolo tramite cavo USB Type-C, è possibile programmare sul sistema Arduino e renderlo personalizzato e ancora più intelligente con nuovi movimenti e funzionalità.

Il nuovo robot musicale roboBeats sarà presto disponibile sulla piattaforma di crowdfunding KickStarter, in più colori e probabilmente con vari bundle di lancio. Per tutte le informazioni aggiuntive, vi rimandiamo al sito ufficiale di Elephant Robotics.

Articolo Sponsorizzato.

