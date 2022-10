Realme 10 anche in versione Pro+ 5G: ecco il primo indizio

Sappiamo che la compagnia cinese sta lavorando sulla nuova serie Realme 10 (nome in codice RMX3630), ma oggi dalla Thailandia ci arrivano nuove informazioni per quanto riguarda la versione 10 Pro+ con supporto alle reti 5G.

Realme 10 Pro+ 5G ottiene la certificazione NBTC

Realme 9 Pro+

Il National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC), ente regolatore per gli standard e requisiti tecnici thailandese, ha certificato oggi un nuovo smartphone con nome in codice RMX3686: stiamo parlando ovviamente del nuovo Realme 10 Pro+ 5G.

Di questa versione della nuova serie Realme 10 purtroppo non abbiamo molti dettagli se non che supporterà anche le reti mobile 5G, ma le precedenti indiscrezioni avevano già portato alla luce l'utilizzo dei nuovi processori MediaTek e le specifiche della batteria, che potrebbe essere molto capiente.

La serie Realme 10 potrebbe essere lanciata sul mercato entro la fine del 2022, ma al momento non è chiaro se il modello Pro+ 5G debutterà insieme alla versione standard dello smartphone mid-range.

