Realme 10 prende forma: il punto della situazione

In questo ultimo paio di anni, è innegabile che la serie Number di Realme abbia fatto le vere fortune del brand, incontrando tante esigenze dell'utenza. Ebbene, siamo arrivati al momento di Realme 10, che rappresenterà un ulteriore passo in avanti pur restando nella comfort zone della fascia media, almeno secondo quanto raccontano le specifiche tecniche unite al prezzo, che vi raccontiamo in attesa della data di uscita.

Realme 10: tutto quello che sappiamo ad oggi

Design e display

Come si presenterà Realme 10? Il nuovo mid-range del brand, almeno nella sua versione 4G, troverà un design molto simile a quanto stiamo vedendo in Realme nella fascia media: stile minimale con sensori fotocamera senza bumper, praticamente sgombri. Questi ultimi sembrano essere due, quindi immaginiamo si siano ridotti per portarne di più importanti. Passando al display, di questo sappiamo purtroppo molto poco, ma immaginiamo sia comunque un pannello Full HD+ con refresh rate a 90 Hz o, volendo esagerare, a 120 Hz.

Caratteristiche, specifiche tecniche e fotocamera

Sulle specifiche tecniche di Realme 10 abbiamo sicuramente più dettagli. Partiamo dal presupposto che ad oggi conosciamo le indicazioni per il modello 4G, ma immaginiamo che ci sia già un modello 5G in programma. Ma basandoci su quello che abbiamo, troviamo un chipset Helio G99, come ci racconta Geekbench, con un comparto memorie che vede sicuro un taglio da 8 GB, quindi immaginiamo comunque 128 GB.

Lato batteria abbiamo le notizie più certe, visto che ci sarà un modulo da 5.000 mAh con ricarica a 33W. Per la fotocamera, come detto dovremmo avere due sensori e immaginiamo che il primo sia da 50 MP, magari un possibile IMX758. Il secondo potrebbe essere un grandangolare, ma bisognerà attendere, così come per la selfie camera, che immaginiamo punch-hole. Il software dovrebbe essere Realme UI 3.0 su Android 12.

Realme 10 – Prezzo e data di uscita

Realme 10 non ha ancora una data di uscita, in quanto siamo in fase di certificazione, ma non è escluso che già verso metà/fine ottobre 2022 potremmo avere notizie sul lancio. Considerando i tempi, non immaginiamo possa arrivare nel 2023, ma è tutto da vedere. Per il prezzo, è facile valutare l'idea che siamo sui 200€ circa.

