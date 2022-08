Realme 10, uno smartphone 5G ultra economico ed altre novità in arrivo nel 2022

Di recente Realme ha lanciato sul mercato Global il tablet Pad X 5G, dispositivo di fascia media che punta a conquistare il settore dei tablet. Inoltre abbiamo assistito al lancio in patria di GT 2 Master, primo top di gamma del brand mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1. Con tutte queste novità viene da chiedersi se ci saranno altre aggiunte importanti nel corso del 2022. Niente paura perché la seconda metà dell'anno si rivelerà altrettanto piccante, con il debutto della serie Realme 10 e con l'arrivo di vari smartphone 5G dal prezzo super.

Realme 10 non è l'unica novità in arrivo: si parla anche di uno smartphone 5G ultra economico

Nel corso di un'intervista, il CEO e VP Madhav Sheth ha parlato del resto dei progetti di Realme per il corso dell'anno: questa seconda parte sarà interessante quanto la prima, con una sfilza di novità che faranno piacere agli appassionati del brand. Le parole del dirigente fanno riferimento al mercato indiano, ma si tratta pur sempre di prodotti Global e quindi (molto probabilmente) in arrivo anche alle nostre latitudini. Per prima cosa Realme è intenzionata a continuare verso la democratizzazione del 5G: verrà lanciato uno smartphone dedicato al nuovo standard di connettività, ad un prezzo compreso tra i 123€ e i 185€ (precisamente tra le 10.000 e le 15.000 rupie). Ma le novità non finiscono qui.

Il CEO e VP di Realme ha confermato che nei prossimi mesi arriveranno quattro nuovi prodotti Global, compreso il nuovo device 5G ultra-economico. Ciliegina sulla torta, il dirigente parla della carenza di chipset che ha colpito il settore dicendosi fiducioso: si prevede una migliore produzione di smartphone nella seconda metà del 2022.

Madhav Sheth non ha parlato esplicitamente di Realme 10 e della prossima serie ma tenendo conto che l'attuale gamma 9 era prevista per il 2021 ed è stato lanciata nel 2022 a causa della crisi dei chipset… probabilmente possiamo aspettarci qualche novità nei prossimi mesi! Il team di GSMArena punta sul mese di ottobre: si tratta di un'ipotesi (ovviamente) ma potrebbe essere il momento giusto per il lancio della nuova famiglia (almeno per quanto riguarda il mercato indiano dato che si tratta del mese del Diwali, una delle festività più importanti per il paese).

Concludiamo con un'anticipazione importante, anche se avvolta dal mistero. Il CEO ha svelato che Realme debutterà in 2 o 3 nuove categorie di prodotti ma per il momento non ha riferito altro. L'azienda farà un annuncio presto, con maggiori informazioni.

