Xiaomi 13 Pro, spuntano i concept render con un design “inquadrato”

Dopo le tante voci e i possibili prototipi, iniziano a spuntare sul web i concept render del design per il prossimo Xiaomi 13 Pro. Il flagship del brand di Lei Jun è stato realizzato secondo le ultime novità e le varie indiscrezioni, assumendo un aspetto sicuramente inedito, ma con richiami a quanto visto in precedenza.

Xiaomi 13 Pro, design con bumper quadrato e Leica: tutte le novità dei concept render

A realizzare il design è l'utente Twitter SPinfo_blog, che ha già realizzato diversi concept render per altri top gamma secondo i leak derivati da Weibo. Egli ci presenta uno smartphone dalle linee semplici, senza troppi fronzoli e molto simile nella scocca a quanto visto in Xiaomi 12, ma le differenze ci sono eccome.

Infatti, il bumper fotocamera passa da rettangolare a perfettamente quadrato, includendo tutti i sensori previsti, che dovrebbero essere tre, più il Flash LED e la serigrafia Leica, a certificare il proseguimento della partnership. Anche qui, come 12 Pro, i sensori sono divisi da alcuni segmenti atti a distinguerli.

L'insider giapponese ha realizzato i render in quattro colori diversi, prevedendo un modello di colore nero, uno in bianco, uno in verde ed un altro in azzurro. Ovviamente, questo design non è ufficiale e bisognerà capire quanta verità possa esserci in questi render, ma è chiaro che già farci un'idea di come potrebbe essere ci aiuterà a capire lo stile definitivo dello smartphone.

