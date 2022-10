Xiaomi Halloween Week: regali e sconti da paura su smartphone e smart life!

Quest'anno “dolcetto o scherzetto” diventa l'occasione perfetta per toccare con mano il meglio della tecnologia Xiaomi a prezzi top con le offerte della Halloween Week: la nuova iniziativa promozionale (direttamente dallo store ufficiale) porta con sé tante occasioni su smartphone e prodotti smart life, per un fine settimana con sconti da brivido.

Xiaomi dà il via alla promozione Halloween Week: un weekend con sconti da brivido!

Fino al 31 ottobre, accedendo allo store ufficiale di Xiaomi ci si imbatterà nella promozione Halloween Week, un'occasione d'oro per passare alla serie Xiaomi 12T oppure per scoprire il nuovo tablet Redmi Pad. Ovviamente non mancano sconti super per i terminali POCO e quelli della serie Redmi Note.

Non solo telefoni, ma anche tantissimi prodotti smart life tra cui smart TV, smartband, smartwatch, purificatori e tanti altri dispositivi dell'ecosistema del brand. Inoltre è presente anche un'allettante iniziativa con dei regali:

gli ordini da oltre 700€ ricevono gratis gli auricolari TWS Redmi Buds 3 Pro ;

; gli ordini superiori ai 1.500€ ricevono gratis il Mi Robot Vacuum Cleaner Mop P ;

; gli ordini sopra i 2.500€ ricevono gratis un Mi Smart Projector 2.

