Samsung Galaxy F04s: nuovo entry-level in arrivo, ma potrebbe trattarsi di un rebrand

Samsung avrebbe in cantiere un nuovo entry-level. Sul web si inizia a parlare di Galaxy F04s, uno smartphone che avrebbe in queste ore ottenuto le prime certificazioni. Potrebbe però trattarsi dell'ennesimo rebrand. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy F04s sarà l'ennesimo rebrand?

Stando a quanto emerso in rete in queste ultime ore, un nuovo smartphone Samsung con numero di modello SM-E045F/DS ha appena ottenuto la certificazione WiFi Alliance. Secondo la fonte, si tratta di Samsung Galaxy F04s, proprio perché il suo predecessore, Samsung Galaxy F02s (sì, a quanto pare il produttore ha saltato una serie) aveva come numero di modello SM-E025F e SM-E025F/DS.

Dal momento in cui Samsung Galaxy F02s non era altro che il rebrand di Samsung Galaxy M02s o Galaxy A02s a seconda del mercato, anche Samsung Galaxy F04s dovrebbe essere una versione rinominata di Galaxy A04s lanciato ad agosto.

La certificazione ha lasciato anche trapelare alcune caratteristiche del presunto nuovo smartphone, che a quanto pare supporterebbe Wi-Fi a banda singola a 2.4 GHz e funzionerebbe con Android 12. Purtroppo, la documentazione non rivela ulteriori dettagli, ma se davvero dovesse trattarsi di un rebrand di Samsung Galaxy A04s, allora potremmo aspettarci una stessa scheda tecnica.

Sarà proprio così? Siamo certi di saperne di più nelle prossime settimane.

