Recensione Meco Eleverde Vacuum: soffia e aspira la polvere più leggera!

Non è di certo una moda degli ultimi mesi quella degli aspirapolvere portatili, o meglio conosciuti anche con il nome di aspirabriciole: è un prodotto da sempre presente nelle nostre case per le piccole pulizie giornaliere, ed ora su Amazon sono davvero tanti i prodotti che si inseriscono in questo settore e che portano un po' di chicche che li rendono unici.

E' il caso di questo aspirapolvere portatile di Meco Eleverde, un brand cinese che si occupa ormai da anni di produrre accessori tech per la casa: oggi vi faccio vedere come funziona l'aspirapolvere 4 in 1 il cui nome in codice è ME-CR2, nel caso ve lo steste chiedendo.

Recensione Meco Eleverde

Design e Materiali

Parto innanzitutto dalle dimensioni pratiche e comode: l'aspirapolvere di Meco Eleverde si impugna facilmente con una mano, pesa circa 400 grammi e si riesce ad utilizzare senza troppe difficoltà a prescindere dalle dimensioni delle vostre mani. L'impugnatura, infatti, ha un diametro piuttosto contenuto ed è più piccolo di una bomboletta d'aria compressa, per intenderci.

Il corpo è realizzato, poi, interamente in plastica ed il che testimonia il peso così ridotto; lungo la parte frontale del dispositivo c'è la possibilità di rimuovere la tanica per lo sporco che possiede al suo interno un filtro HEPA lavabile, caratteristica non comune e scontata in prodotti di questa tipologia.

Dall'altra parte dell'impugnatura, invece, troviamo un connettore USB-C che ci consente di ricaricare la batteria interna di cui l'aspirapolvere è dotato.

Qualità della Pulizia

Le specifiche tecniche di questo aspiratore e soffiatore di Meco Eleverde ci dicono che ha una potenza di aspirazione variabile da 8 a 12Kpa, regolabile appunto su tre livelli tramite il tasto fisico presente nell'impugnatura. Non l'ho specificato fino ad ora ma credo abbiate intuito che il prodotto in questione non funge solo da aspiratore ma anche da soffiatore: anche in questo caso possiede tre livelli di regolazione della potenza, 20-22-25 m/s.

Se vi state chiedendo realmente questi dati tecnici cosa significano, cerco di darvi una risposta efficace: come testimonia il kit di accessori presenti in confezione, questo aspiratore di Meco Eleverde è un prodotto adatto a pulizie “certosine” e non di certo per ambienti molto polverosi che richiederebbero sicuramente una potenza superiore. Nel mio caso ho provato questo aspiratore tra le fessure della mia scrivania dell'ufficio, in auto e sul divano in soggiorno, con dei risultati piuttosto buoni.

Per quanto riguarda la potenza del soffiatore, in quel caso ho notato performance migliori quando la polvere si trovava su superfici lisce (ad esempio una scrivania, una tastiera e simili, ma non ad esempio nella moquette della mia auto oppure nelle fessure tra la leva del cambio e la cuffia a protezione: la polvere va via velocemente se non “intrappolata”, perchè in quel caso sarebbe necessaria una potenza nettamente superiore come quella di una bomboletta d'aria compressa oppure di un compressore.

Autonomia

In termini di autonomia l'aspiratore di Meco Eleverde ha una batteria da 7500 mAh che può garantire circa 20 minuti di utilizzo continuo a massima potenza senza difficoltà; i tempi di ricarica con un alimentatore da 18W (non fornito in confezione) si possono aggirare intorno alle 2 ore per una ricarica completa.

Prezzo e Considerazioni

Il prezzo di questo aspiratore di Meco Eleverde è di circa 80 euro: non è tra i più economici del settore certamente, ma spesso lo si può trovare in offerta a cifre inferiori e può essere un buon acquisto da tenere sempre in auto in caso di necessità al volo per qualsiasi esigenza. Non è il prodotto giusto se vi serve aspirare liquidi o sporco più ostinato.