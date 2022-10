Xiaomi 13, vivo X90, iQOO 11, Honor Magic V2: chi avrà la ricarica più veloce?

Entro fine anno o durante i primi mesi del 2023 è attesa la solita carrellata di top di gamma: tutti i principali produttori asiatici lanceranno le rispettive soluzioni con l'ultimo chipset high-end targato Qualcomm. Si comincerà dalla Cina per poi arrivare anche sul mercato Global. Le serie più attese sono Xiaomi 13, vivo X90, iQOO 11, mentre lato foldable ci sarà il debutto di Honor Magic V2: ma quale di questi avrà la ricarica rapida più veloce?

Ricarica rapida a confronto: chi la spunterà tra Xiaomi 13, iQOO 11, vivo X90 e Honor Magic V2?

Nel corso dei mesi sono trapelate le prime indiscrezioni e varie certificazioni dedicate alla prossima generazione di top di gamma. Ci aspetta un inizio 2023 scoppiettante, in primis per il debutto dello Snapdragon 8 Gen 2. Il chipset di Qualcomm dovrebbe avere dalla sua un processo a 4 nm, un'architettura tutta nuova e performance migliorate sotto ogni aspetto.

Il leaker DigitalChatStation ha condiviso un post su Weibo – il noto social cinese – in cui mette a confronto varie serie di smartphone in arrivo. Tutte avranno a bordo proprio lo Snap 8 Gen 2 ma in quest'occasione l'insider parla della ricarica. Quale tra Xiaomi 13, iQOO 11, vivo X90 e Honor Magic V2 avrà la ricarica rapida più veloce?

La serie Xiaomi 13 dovrebbe contare due modelli, la solita versione base e una variante Pro: i flagship sarebbero dotati del supporto alla ricarica da 67W e da 120W. Passando a vivo X90 (in questo caso si vocifera di tre dispositivi) dovremmo avere 80W e 120W. Ci sono incertezze per la variante Pro+.

Il nuovo smartphone pieghevole Honor Magic V2 farebbe affidamento su una soluzione da 66W. Il vero campione dovrebbe essere iQOO 11 Pro con la sua super ricarica da ben 200W; in modello base si accontenterà invece “di soli” 120W.

Si va oltre i 200W!

La ricarica da 200W ha debuttato per la prima volta a bordo della serie iQOO 10: si tratta della tecnologia più potente sul mercato (almeno per ora). Xiaomi ha presentato la tecnologia Hyper Charge (200W cablati e 120W wireless) ma per ora non ci sono dispositivi commerciali con questa novità. Le cose potrebbero cambiare con Redmi Note 12 Pro+: la versione cinese del dispositivo dovrebbe essere il primo con ricarica da 210W!

Comunque è strano che la serie Xiaomi 13 si fermi ai 120W mentre si andrà ben oltre con Redmi: vedremo come si metteranno le cose e se ci saranno cambiamenti nel corso dei prossimi giorni!

