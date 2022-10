Xiaomi 12i HyperCharge avvistato, ma potrebbe essere uno smartphone già conosciuto

Un insider ha svelato l'arrivo di Xiaomi 12i HyperCharge in India, ma quello che ad una prima occhiata potrebbe sembrare un smartphone nuovo di zecca, potrebbe in realtà nascondere un piccolo segreto. Cominciano i rebrand anche per l'ultima serie targata Redmi?

Redmi Note 12 Pro+ arriva in India con il nome di Xiaomi 12i HyperCharge?

Secondo le informazioni condivise su Twitter da un beta tester di MIUI, il nuovo Redmi Note 12 Pro+ potrebbe arrivare in India con un nome differente, entrando a far parte della lineup della serie 12 di Xiaomi.

Nei registri della MIUI, infatti, lo smartphone Redmi prende il nome di Xiaomi 12i Hypercharge nella versione indiana, ponendo particolare enfasi sulle grandi capacità di ricarica del dispositivo: le peculiarità di questo telefono difatti sono la batteria da 5000 mAh e la ricarica rapida da 120W.

Il lancio di Xiaomi 12i Hypercharge in India sembrerebbe atteso per le prossime settimane, non ci resta quindi che attendere per scoprire se il rebranding avverrà solo nel nome oppure avremo altre novità anche in termini di design e hardware.

Se attendente in modo particolare la serie Redmi Note 12, vi consigliamo di non perdere il nostro approfondimento su dove acquistare questi nuovi smartphone!

