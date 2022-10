Account Instagram sospeso, follower spariti ed altri problemi: cosa sta succedendo | 31 Ottobre

A quanto pare la giornata del 31 ottobre potrebbe riservare un bello spavento per alcuni utenti su Instagram: da tutto il mondo stanno arrivando segnalazioni in merito a problemi e malfunzionamenti, ma sopratutto in tanti parlano di account sospesi senza alcun motivo e follower diminuiti da un giorno all'altro. Proviamo a fare il punto della situazione per capire che cosa sta succedendo ad Instagram e come fare per risolvere eventuali problemi.

Problemi per Instagram oggi, 31 ottobre: account sospesi senza motivo e follower scomparsi

Partiamo subito da chiarire il punto principale: se state riscontrando dei problemi e dei malfunzionamenti con Instagram oggi, lunedì 31 ottobre, non si tratta né di una svista né di un caso isolato. Le segnalazioni in merito sono tante ed arrivano sia tramite i social che attraverso la piattaforma Downdectector.

Inoltre la problematica non riguarda solo l'Italia, ma varie parti del mondo. Se anche voi avete trovato il vostro account Instagram sospeso senza motivo, fate un respiro e tranquillizzatevi. Stando a quanto riscontrato si tratterebbe di un bug tutt'ora in fase di risoluzione da parte della piattaforma.

I follower su Instagram diminuiscono senza motivo

I disservizi non si limiterebbero agli account sospesi: numerosi utenti hanno rilevato un'importante calo del numero di follower su Instagram, anche in questo caso senza alcun motivo. Si parla di numeri importanti ma per fortuna anche qui si tratterebbe di un bug del social.

Altri problemi su Instagram: tutti i bug segnalati | 31 ottobre

Le problematiche continuano anche per gli utenti che non hanno subito la sospensione dell'account o il taglio dei follower. In tanti segnalano di difficoltà nello scorrere il feed di Instagram o nel caricamento di contenuti, sia in Italia che in altri paesi.

Quindi, ricapitolando, i bug emersi in queste ore riguardano:

profili Instagram sospesi senza motivo;

numero di follower diminuiti;

problemi nel caricamento del feed;

problemi nel caricamento dei contenuti.

La risposa di Instagram

Nel frattempo Instagram è già scesa in campo: il team ha confermato che si tratta di un malfunzionamento del servizio ed è attualmente in fase di risoluzione del problema.

Non è dato di sapere quanto tempo ci vorrà e al momento la soluzione è soltanto una: pazientare fino a quando il team di sviluppo di Instagram non avrà risolto il bug. I profili sospesi torneranno attivi ed i follower “tagliati” torneranno appena tutto sarà risolto.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il