vivo X90 Pro: il display sarà atipico, ma di grande qualità

La serie vivo X90 continua a regalarci interessanti indiscrezioni e stavolta, in riferimento al modello Pro, sono relative al display. Infatti, sembra che il modello di “mezzo” possa trovare un pannello con risoluzione più particolare rispetto agli altri due smartphone che, per un motivo o per un altro, troverebbero risoluzioni più standard, ma non necessariamente peggiori.

vivo X90 Pro potrebbe avere un display da 1.5K prodotto da BOE

A parlare di questa possibilità, in un breve post su Weibo, è il leaker Bald Panda, che parla di un modello Pro, che ricordiamo essere il modello a metà strada della serie X90, che troverebbe un display con risoluzione 1.5K. Ma cosa vuol dire? Si tratta di un pannello, prodotto da BOE, con tecnologia AMOLED s'intende, con una risoluzione di circa 1.200 pixel.

Dove abbiamo già visto questo tipo di display? Il primo ad utilizzarlo è stato Redmi K50 Ultra, mentre a livello Global il debutto è rappresentato dalla serie Xiaomi 12T. Tuttavia, questi modelli non hanno uno schermo curvo, mentre su vivo immaginiamo di sì. Fino ad oggi, i produttori si erano affidati alla solidità dei pannelli Samsung serie E, apportando ai modelli minori la generazione precedente. Ora, con BOE ed il suo pannello Q9, è possibile dare una spinta in più a questi smartphone rendendoli pressoché unici.

La cosa che fa riflettere è che inizialmente si pensava fosse una soluzione destinata a vivo X90 base ma, immaginiamo, il brand ha intenzione di diversificare in maniera netta la serie, quanto meno in alcune specifiche precise, donando ad esempio un pannello Full HD+ a quest'ultimo ed un display 2K+ al rientrante Pro+.

