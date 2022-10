Honor Play 6C ufficiale: mid-range 5G concreto, anche nel prezzo

Un nuovo modello della serie Honor Play arriva sul mercato. Nella gamma pensata per i più giovani infatti approda Honor Play 6C, mid-range con connettività 5G dotato di specifiche tecniche abbastanza concrete che ben sposano il prezzo proposto.

Honor Play 6C: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Honor Play 6C si presenta con uno stile molto vicino a quello del Play 6T Pro, che però guardava ad una fascia leggermente più alta: quindi, un bumper fotocamera quadrato in cui è incluso un sensore più un altro vano puramente estetico. Passando al display, abbiamo un pannello LCD da 6.52″ HD+ con refresh rate a 90 Hz, che per la categoria è congruo.

Caratteristiche, specifiche tecniche e fotocamera

Passando al lato specifiche tecniche, abbiamo uno Snapdragon 480+ a muovere lo smartphone, che quindi trova un modem 5G. Per il lato memorie, il Play 6C trova 6/8 GB RAM e 128 GB di storage, mentre per la batteria c'è un capiente modulo da 5.000 mAh con ricarica da 22.5W.

Il comparto fotocamera è poi composto da un sensore singolo da 13 MP, anche se c'è un dubbio su quello che sembra un secondo sensore posto sotto, che però pare sia puramente un elemento estetico. Passando alla selfie camera, abbiamo un sensore da 5 MP in drop notch. Non mancano il sensore per le impronte laterale, jack da 3.5 mm, Bluetooth 5.1 e Magic UI 5.0 su Android 11.

Honor Play 6C – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Play 6C arriva nel mercato cinese piazzandosi nella configurazione 6/128 GB a circa 159€ (1.099 yuan), mentre la versione 8/128 GB a circa 187€ (1.299 yuan). Prezzi che, per quanto offre, sono abbastanza onesti. Non crediamo possa esserci una distribuzione Global di questo modello, ma mai dire mai.

