Tutte le offerte Ecovacs per il Prime Day di ottobre: per le tue pulizie intelligenti!

I giorni dell'11 e 12 ottobre 2022 saranno ricordati come quelli del primo evento Prime Day in versione autunnale: si tratta di una grande novità per Amazon, che ha deciso di raddoppiare con una valanga di offerte esclusive. Tra queste, non mancano le occasioni per risparmiare sul meglio delle pulizie intelligenti: i robot aspirapolvere Ecovacs sono in offerta per l'Amazon Prime Day di ottobre 2022 e i ribassi (in alcuni casi) arrivano fino al 50%!

I robot aspirapolvere Ecovacs tra le offerte esclusive su Amazon: ecco le occasioni per il Prime Day di ottobre 2022!

Il brand Ecovacs è un marchio specializzato proprio in prodotti dedicati alla pulizia; si tratta di un nome che conosciamo bene e abbiamo avuto a che fare spesso che i suoi robottini (con grandi soddisfazioni). L'evento Prime Day di ottobre 2022 è di certo un'occasione ghiotta per mettere le mani sui robot aspirapolvere Ecovacs con un grande risparmio, le offerte esclusive sono davvero tante, e beneficiando di tutte le garanzie per cui Amazon e noto!

Tra i prodotti in sconto troviamo il robottino 3 in 1 Deebot X1 Turbo, modello 3 in 1 dotato di una potenza d'aspirazione di ben 5.000 PA, una modalità di mappatura e di rilevamento degli ostacoli avanzata ed una base di svuotamento ed auto-pulizia. La fotocamera frontale è utilissima: il robot diventa una pratica IP Camera all'occorrenza. Non mancano poi i comandi vocali, per controllare la remoto il dispositivo.

Curiosi di conoscere tutti i prodotti Ecovacs disponibili tra le offerte esclusive Prime? Di seguito trovate l'elenco completo, con il relativo prezzo scontato: ricordate che le promozioni sono attive solo nei giorni dell'evento Amazon, ossia l'11 ed il 12 ottobre 2022! Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Contenuto in collaborazione con Ecovacs.

