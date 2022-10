Redmi K60, la ricarica wireless è possibile: prime configurazioni da un leak

Il lavoro di Redmi sulla serie K, Cioè quella flagship per il brand di Xiaomi, ha negli anni portato a novità importanti e feature sempre più vicine a quelle dei modelli premium. Una di quelle che manca però, è proprio la ricarica wireless, che potrebbe finalmente vedere la luce nella prossima gamma top di Redmi, almeno secondo un leak.

Aggiornamento 08/10: la serie Redmi K60 trova sempre più riscontri circa l'integrazione della ricarica wireless. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

La serie Redmi K60 potrebbe vedere il debutto della ricarica wireless

L'indizio in merito alla ricarica senza fili sugli smartphone Redmi lo ha lanciato Digital Chat Station, più che altro sotto forma di domanda: gli utenti del brand vogliono questa feature? In effetti, si dice che la serie K60 promette davvero bene in termini di specifiche tecniche, ancora meglio di quanto visto nella gamma K50, che pure ha avuto SoC e feature inedite, come il display 2K del K50 Pro, oppure il nuovo standard da 1.5K visto su K50 Ultra, che vedremo anche sulla nuova serie.

E proprio in termini di ricarica, Redmi ha già sdoganato i 120W, quindi manca proprio la famosa “ciliegina sulla torta” che sarebbe la ricarica wireless. Una ricarica wireless che donerebbe prestigio al brand, andando a confrontarsi con OnePlus, iQOO e Honor alla pari e magari tenendo dietro una Realme in crescita.

Prime possibili configurazioni per la ricarica wireless su Redmi K60 | Aggiornamento 08/10

Dopo qualche tempo, si torna a parlare della possibile ricarica wireless sui dispositivi Redmi. Stavolta però, Digital Chat Station è molto più accurato, tanto che abbiamo delle possibili configurazioni che vedrebbero coinvolti i modelli della serie K60. Riconosciamo questi ultimi dal fatto che parli di S8 series che, tradotto dal suo gergo, indica i modelli dotati della gamma di chipset Snapdragon 8. Considerando che gli smartphone dovrebbero essere tre, potrebbe parlare di K60 Pro e Pro+. Il primo avrebbe una combo a 67W + 30W per la ricarica wireless, mentre il secondo troverebbe un duo da 120W + 30W wireless. Insomma, seppur a piccoli passi, Redmi sta provando a portare una feature da sempre non semplice da inserire, magari a prezzi più accessibili.

Ma cosa dicono i fan di Redmi? A dirla tutta, non proprio tutti hanno come esigenza la ricarica senza fili, preferendo materiali migliori o fotocamere più prestanti, oppure batterie ancora più capiente o perché no, anche ricariche cablate più veloci. Insomma, l'anima di Redmi è apprezzata per essere appunto accessibile per tutti: un incremento di prezzo varrebbe davvero la pena?

