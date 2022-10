Twitter testa una nuova funzionalità contro le interazioni indesiderate

Twitter lavora ad una funzionalità volta a limitare interazioni indesiderate ed episodi di cyberbullismo, impedendo agli utenti – soprattutto quelli sconosciuti – di menzionarci nei tweet. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Twitter contro menzioni indesiderate, in arrivo una nuova funzionalità

Una nuova opzione contro menzioni indesiderate e anti-spam. Twitter starebbe testando una funzionalità che permetterà agli utenti di stabilire chi può menzionarli in un tweet, mettendo a loro disposizione tre alternative: consentire a chiunque di menzionarli; dare questa possibilità solo alle persone seguite; o disattivare completamente le menzioni.

Al momento, non è ancora chiaro quando Twitter intende rendere pubblica questa nuova funzionalità, ma sicuramente è una novità molto gradita e utile per ridurre al minimo episodi di cyberbullismo e molestie sulla piattaforma.

Intanto, ricordiamo che Twitter ha di recente introdotto la possibilità di allegare media diversi in un solo tweet come foto, video e GIF e iniziato ad implementare il tasto Modifica, offrendo dunque la possibilità di modificare un tweet in seguito alla sua pubblicazione.

Invece, tra le nuove funzionalità in fase di test ci sarebbe un feed video verticale in stile TikTok, che permette di riprodurre video in modalità a schermo intero e passare immediatamente alla clip successiva con un semplice swipe; ed una opzione anti-screenshot pensata per scoraggiare l'utilizzo dello screenshot come strumento di condivisione di un tweet su altre app e incrementare il traffico su Twitter mediante la condivisione diretta del post.

