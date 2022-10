Il nuovo rugged Doogee S96 GT è irresistibile a questo prezzo

Il nuovo smartphone ultra-resistente del brand cinese è Doogee S96 GT, versione aggiornata del modello S96 Pro lanciato nel 2020: questo è stato il primo smartphone con Night Camera ed ora ritorna con alcune migliorie, ma lo stesso inconfondibile stile. Il modello precedente ha venduto più di 1 milione di unità, regalando una grande soddisfazione alla compagnia: Doogee riuscirà a fare il bis? Dita incrociate e nel frattempo godiamoci il debutto del rugged in offerta lancio!

Doogee S96 GT debutta oggi: il rugged phone parte col botto, in offerta lancio

Nelle scorse settimane abbiamo già avuto modo di saperne di più su Doogee S96 GT, ma ora il dispositivo è finalmente acquistabile. Come abbiamo accennato poco sopra, il rugged phone mantiene il look del predecessore: frontalmente abbiamo un ampio schermo con notch a goccia, mentre la scocca ultra-robusta è caratterizzata dalla presenza di una fotocamera circolare, al centro della parte superiore del corpo.

Passando alle novità dell'attuale versione, impossibile non citare il rinnovato comparto tecnico ora basato sul SoC Helio G95 di MediaTek. Lato software abbiamo l'introduzione di Android 12 mentre la selfie camera si potenzia con un sensore da 32 MP.

Anche la Night Vision Camera ne esce migliorata: parliamo di un modulo da 20 MP con un raggio d'azione fino a 15 metri. Per le memorie, abbiamo 8 GB di RAM ma lo spazio di archiviazione passata dai 128 GB della precedente generazione a 256 GB. Tornando sul lato estetico, abbiamo anche un'edizione Gold, decisamente stilosa.

Il resto delle caratteristiche vedono la presenza di uno schermo da 6.22″, una batteria da 6.350 mAh con ricarica da 24W, una fotocamera da 48 MP, un vetro protettivo Gorilla Glass, un pulsante personalizzabile, GPS, NFC ed il lettore d'impronte laterale.

Ovviamente parliamo di un rugged phone con tutti i crismi, quindi non mancano certificazioni IP68, IP69K e quella militare MIL-STD-810H.

Il nuovo rugged phone Doogee S96 GT è disponibile all'acquisto su AliExpress: il dispositivo è in promozione a 219$, ma solo per un periodo limitato di tempo. In alternativa vi segnaliamo che lo smartphone è acquistabile anche su DoogeMall e sul sito ufficiale.

Contenuto realizzato in collaborazione con Doogee.

