Pedala con Eleglide e ottieni uno sconto di 150€!

Tra i brand più noti e attenti della mobilità elettrica c'è sicuramente Eleglide, che tra eBike e monopattini non manca di un catalogo ampio. E la nuova promo su Geekbuying, oltre a portare in offerta le bici e i monopattini elettrici Eleglide, vi porta un ulteriore codice sconto che potrete utilizzare per ottenere maggior risparmio, a determinate condizioni!

Eleglide Big Promotion: come utilizzare il codice sconto per bici e monopattini elettrici in offerta

Quali sono i modelli Eleglide aderenti alla promozione? Il catalogo, come anticipato, è piuttosto valido e potrete trovare le due bici mountain bike più note come M1 e M1 Plus Upgraded, oppure i modelli top gamma Citycrosser e Tankroll, che sicuramente vengono incontro a più esigenze di prezzo.

Per chi cerca un importante via di mezzo per rapporto qualità/prezzo, aderiscono all'offerta anche Eleglide T1 STEP-THRU e T1 Trekking, ideali per chi vuole un modello da passeggio o appunto da trekking in condizione più “selvagge”. Infine, è presente nel catalogo aderente anche il monopattino Eleglide Coozy, dalle linee sinuose e molto capace in termini di specifiche tecniche. Per sapere come vanno i modelli Eleglide, potete consultare la nostra recensione dell'M1 Plus.

Ma come possiamo ottenere un maggiore risparmio sulle bici e i monopattini Eleglide? Oltre al prezzo già sostanzialmente in offerta, si può usufruire di un codice sconto che porta una riduzione di 150€ sul prezzo finale acquistando due modelli tra quelli presenti. Vi lasciamo il link alla landing page dello store con il Coupon da utilizzare. Ricordiamo inoltre che tutti i prodotti sono dotati di comoda spedizione dall'Europa. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

