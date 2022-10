TikTok potrebbe presto lanciare una nuova funzione di shopping dal vivo

TikTok ha iniziato ad offrire funzionalità mirate per i commercianti lo scorso anno, quando ha implementato una nuova funzionalità che avrebbe permesso agli account aziendali di integrare il catalogo di Shopify all'interno della piattaforma, con una scheda dedicata. Il social ha proseguito in questa direzione, dapprima offrendo una serie di strumenti che consentissero ai brand di creare, gestire e monitorare le campagne pubblicitarie su TikTok, e poi iniziando a testare un feed Shop dedicato per mettere in evidenza gli articoli dei commercianti.

Ora, stando alle ultime indiscrezioni, la piattaforma potrebbe in futuro lanciare una nuova funzione di shopping dal vivo – una sorta di televendita – e starebbe in questo momento cercando nuovi partner a sostegno del progetto.

TikTok vorrebbe introdurre lo shopping dal vivo sulla sua app

Uno dei principali collaboratori potrebbe essere TalkShopLive, che dovrebbe fornire un'adeguata infrastruttura per le funzionalità di shopping dal vivo su TikTok.

Questa tecnologia permetterà a brand e creators di vendere beni tramite video sulla piattaforma. Si dice che TalkShopLive possa richiedere una commissione del 10% dai venditori, costi che saranno sostenuti da TikTik almeno per la fase iniziale del progetto. Si dice anche che la funzionalità sia stata già testata nel Regno Unito, senza però restituire i risultati sperati. Pertanto, il test verrà esteso anche ad altri mercati. Come quello degli Stati Uniti e la Germania. Al momento non è ancora noto quando la nuova funzione di shopping dal vivo debutterà ufficialmente sulla piattaforma.

Questa non è l'unica novità che TikTok avrebbe in cantiere: secondo le indiscrezioni, anche il social cinese potrebbe presto lanciare la sua piattaforma di musica in streaming sotto il marchio di TikTok Music, e avrebbe in serbo una nuova applicazione che permetterebbe di acquistare, riprodurre, condividere e scaricare brani, album e testi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il