Huawei Watch D ha una data per l’Europa: quando arriva in Italia?

Il 2021 è stato un anno molto prolifico per Huawei in fatto di indossabili, con il ritorno dei Watch 3 e i GT 3 a fare da campioni del settore. Ma il brand si è spinto oltre e ha lanciato anche uno smartwatch dedicato ai parametri vitali, cioè Huawei Watch D, che può rappresentare una svolta nella categoria.

Aggiornamento 04/10: Huawei Watch D ha una data di commercializzazione in Europa. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Huawei Watch D: tutto ciò che c'è da sapere sul nuovo smartwatch

Design e caratteristiche

L'estetica di Huawei Watch D riprende quella di Watch Fit, cioè un quadrante rettangolare con uno schermo che si sviluppa in verticale. Di base viene venduto con un cinturino in silicone, ma c'è il meccanismo per cambiarlo con altri a proprio piacimento. A differenza del modello Fit, qua troviamo non uno ma due pulsanti laterali sul frame destro. Il tasto “Home” è quello per tornare alla schermata principale, mentre quello “Health” per entrare nella suite salutistica. Quanto poi alle specifiche del display stesso, abbiamo un pannello da 1.64″ AMOLED con densità di 326 PPI.

L'obiettivo di questo nuovo smartwatch è infatti inserire nel catalogo un dispositivo che sia in grado anche di effettuare misurazioni della pressione sanguigna e oltre a ciò, non manca la funzionalità di ECG per tracciare l'attività cardiaca e individuare possibili aritmie. Continuando nelle varie feature, abbiamo la misurazione della temperatura corporea, ma anche il semplice cardiofrequenzimetro per il battito.

Sebbene poi viri verso l'utilizzo medico, resta comunque uno smartwatch quasi a tutti gli effetti con altri monitoraggi del caso come il sonno, stress e SpO2. A questo si aggiungono il supporto per applicazioni di terze parti, 70 modalità sportive, un'autonomia fino a 7 giorni, NFC per pagamenti e certificazione IP68.

Huawei Watch D – Prezzo e disponibilità in Italia

Il dispositivo è stato lanciato inizialmente solo nel mercato cinese, ad un prezzo di circa 414€ (2.988 yuan). Dopo qualche mese, Huawei ha deciso di portare il Watch D anche in Italia, ottenendo dunque le certificazioni giuste per poterlo utilizzare e lo fa dal mese di ottobre 2022 ad un prezzo di listino di 399.90€.

La data d'uscita per l'Europa – precisamente per la Germania – è fissata al 12 ottobre. Non abbiamo ancora notizie ufficiali per l'Italia, tuttavia i colleghi di GSMArena “confermano” che il lancio nel nostro paese avverrà a breve (quindi probabilmente durante lo stesso mese).

