Huawei Watch D arriva in Italia: misurazione della pressione arteriosa ed ECG!

Dopo il lancio in patria, ecco che finalmente il tanto chiacchierato indossabile medicale del brand arriva anche da noi. Huawei Watch D – con certificazione medica – è il primo dispositivo da polso della compagnia dedicato alla gestione e all'analisi dell'attività cardiaca tramite implementazione a livello hardware: ecco tutte le novità ed il prezzo per l'Italia!

Huawei Watch D ufficiale in Italia: l'innovativo smartwatch per la misurazione precisa della pressione arteriosa in tempo reale

Grazie a Huawei Watch D, il monitoraggio dei parametri di salute e semplice ed efficace: basta un tocco per misurare la pressione arteriosa e l'ECG ovunque, in tempo reale e direttamente dal polso (tutto con un peso leggero, di soli 40.9 grammi).

L'innovativa tecnologia presente del dispositivo fa sì che Watch D utilizzi una mini-pompa che elettricamente gonfia una camera d'aria in modo da esercitare pressione sulle arterie del polso e che misura con precisione la pressione arteriosa. Una scelta per quegli utenti che hanno bisogno di un alleato quotidiano nel trattamento della salute.

L'ipertensione è la malattia cronica più diffusa al mondo, con miliardi di persone che necessitano di un attento monitoraggio della pressione arteriosa e di farmaci a lungo termine per tenere sotto controllo l'organismo. Il nuovo indossabile di Huawei ha reso veloce ed accurata la misurazione dei parametri principali della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca.

Inoltre Huawei Watch D è anche uno smartwatch per la misurazione precisa della frequenza cardiaca. Il dispositivo è infatti dotato di un modulo a sensore ECG ad alte prestazioni che supporta la registrazione dei dati relativi con conseguente generazione di grafici e report in grado di rilevare la fibrillazione atriale e il ritmo sinusale.

Ovviamente non manca il monitoraggio del sonno, quello dell'ossigenazione del sangue (SpO2), dei livelli di stress e perfino il rilevamento della temperatura cutanea. Il tutto, con oltre 70 modalità di allenamento ed un'autonomia fino a 7 giorni.

Il nuovo Huawei Watch D è disponibile in Italia al prezzo di 399.9€ con la bilancia Scale 3 in omaggio e 50€ di sconto sull'acquisto fino al 30 novembre. Per conoscere tutti i dettagli dell'indossabile, ecco il nostro approfondimento dedicato!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il