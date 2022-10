Ricarica senza limiti con il caricabatterie GaN Baseus da 100W, per smartphone e PC

Sei in cerca di un nuovo caricatore per smartphone e PC, ma proprio non sai quale scegliere? Punti ad un modello potente ed affidabile? Allora è arrivato il momento di passare ad un caricabatterie GaN: gli alimentatori di grandi dimensioni sono ormai un ricordo, specialmente grazie a questo modello Baseus da ben 100W!

Baseus GaN 5 Pro è il caricabatterie da parete tutto potenza: 100W per ogni tipo di dispositivo!

Ma che cos'è un caricabatterie con tecnologia GaN? Questa novità, in uso già da un po' di tempo da parte dei principali produttori, si pone come una soluzione in grado di ottenere caricatore potenti, ma con dimensioni compatte.

Il nitruro di gallio va a sostituire il silicio all'interno dei semiconduttori presenti nei caricatori: questo offre una maggiore efficienza elettrica ed una notevole riduzione del calore. Inoltre con temperatura più ragionevoli i componenti possono stare vicini senza surriscaldarsi, con un grande risparmio di spazio.

Il caricabatterie Baseus GaN 5 Pro è un modello che punta ad offrire la massima potenza: parliamo di 100W, più che sufficienti per smartphone, tablet, notebook e quant'altro. Il dispositivo è dotato di una presa europea ed è in grado di gestire l'energia in uscita in base al dispositivo da alimentare: quindi la ricarica avviene in tutta sicurezza.

