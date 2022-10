L’India batte la Cina: è suo il telefono 5G più economico al mondo

Non scopriamo oggi che India e Cina stiano sempre di più diventando due nazioni apertamente rivali sul mondo tecnologico. Allo stato attuale, è la Cina a fare la voce grossa sul mercato, grazie all'esistenza di brand che vanno forte sia in Cina che nei mercati internazionali, compresa proprio l'India. Ma da un po' di tempo a questa parte, la nazione indiana sta cercando di rendere meno facile la vita a queste compagnie; lo dimostrano le azioni contro Xiaomi, Huawei, OPPO e vivo, ma anche e soprattutto rendersi più indipendente e puntare sulle tecnologie locali.

Lava Blaze 5G è ufficialmente lo smartphone 5G più low-cost mai visto prima

Proprio in questi giorni, si sta tenendo la conferenza India Mobile Congress 2022, in occasione della quale l'India ha ufficialmente acceso la sua rete 5G, con tanto di taglio simbolico del nastro da parte del primo ministro Narendra Modi. Nella prima fase, la copertura 5G sarà ufficialmente disponibili nelle 22 città principali della nazione, per poi espandersi gradualmente alle altre zone tramite operatori come Reliance Jio, Airtel e Vodafone-Idea.

Ovviamente, per far sì che la popolazione possa usufruire dei vantaggi del 5G è necessario che esistano dispositivi compatibili. Sul mercato indiano ci sono già diversi modelli di smartphone 5G a marchio Xiaomi, Samsung e Realme; in virtù della maggior indipendenza di cui sopra, all'IMC 2022 è stato presentato Lava Blaze 5G, che si fregia di essere lo smartphone 5G più economico al mondo.

Lava Blaze 5G è prevedibilmente uno smartphone modesto: schermo LCD da 6,52″ HD+ a 90 Hz, 4/128 GB , doppia fotocamera da 50+2 MP con macro e sensore di profondità, Android 12 e una 5.000 mAh senza ricarica rapida. Probabilmente il supporto software non sarà dei migliori, mentre lato hardware il MediaTek Dimensity 700 porta con sé un modem 5G a un prezzo “attorno ai 10.000 INR”, che al cambio sono circa 125€. Sarà presentato ufficialmente il 24 ottobre per la celebrazione Diwali e si proporrà a coloro che vorranno viaggiare in 5G senza spendere molto. Un diretto rivale per le varie compagnie cinesi, se si considera che Redmi Note 10 5G è il più economico, ha specifiche molto simili ma costa ufficialmente circa 175€.

