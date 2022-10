Apple: ci sarà un ritorno del Touch ID sui prossimi iPhone?

Apple ha introdotto il Face ID nel lontano 2017, con il lancio dell'iconico iPhone X. Da allora, questa modalità di sblocco accompagna ogni serie di iPhone, e gestisce oggi anche l'autenticazione per diverse applicazioni, come Apple Pay e gli acquisti sull'App Store. Il Touch ID è, ora come ora, un'esclusiva di iPhone SE. E allora ci chiediamo: Apple ha in programma di riportare il Touch ID anche sugli iPhone di fascia alta? Cerchiamo di dare una risposta a questa domanda.

Apple pensa di reintrodurre il Touch ID sui prossimi iPhone di fascia alta?

Stando a quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg, in questi ultimi anni all'interno degli uffici Apple si sarebbe spesso discusso su una re-implementazione del Touch ID sugli iPhone di fascia alta. A dire il vero, il colosso di Cupertino avrebbe persino testato due diverse modalità di sblocco tramite impronta digitale: sia integrando il sensore nel tasto di accensione dello smartphone, sia optando per il sistema in-display.

Qualcosa però non sarebbe andato a ben fine, o comunque Apple ritiene che il Face ID sia più efficiente e/o sicuro del Touch ID, dal momento in cui – stando a quello che la fonte ha riportato – l'azienda avrebbe deciso di non reintrodurre questa tecnologia, o almeno non nell'immediato futuro.

In altre parole, almeno per la prossima serie di iPhone, Apple potrebbe continuare a proporre il Face ID come modalità di sblocco. Voi cosa ne pensate? Preferite il Touch ID allo sblocco tramite riconoscimento facciale o credete che questa modalità di sblocco sia ormai superata? Lasciate un commento e fatecelo sapere. E se il nostro articolo vi è piaciuto, condividetelo sui social: basta un semplice gesto per supportarci!

