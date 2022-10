vivo X90 Pro+, niente 120W: sarà solo per i modelli “minori”

Continuano ad aumentare le voci intorno alla serie vivo X90, cioè la prossima gamma flagship del brand. Stavolta tocca alla ricarica, dove il brand porterà finalmente una ricarica ultra-rapida a tre cifre, ma con alcune distinzioni che prescindono il modello in cui verrà integrata.

Aggiornamento 03/10: da un nuovo leak la curiosa disposizione della ricarica della serie vivo X90, con il modello top che potrebbe avere il supporto ad una potenza minore. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Arrivano la ricarica 120W su tutti i modelli della serie vivo X90, ma ci saranno distinzioni

A parlare della ricarica dei nuovi flagship vivo è Bald Panda, che spiega che troveremo la ricarica a 120W dal modello base al modello Pro+ (quindi anticipa saranno tre modelli), quindi un gran salto di qualità rispetto ai già ottimi 80W, ma che non tutte le versioni di questi ultimi saranno dotate di tale feature.

E qui, per spiegare questa frase, bisogna tornare alla serie X80. Se ricordate, in Cina il brand ha lanciato X80 Pro in due versioni, una Snapdragon e una MediaTek. Ecco, molto probabilmente questa cosa si potrebbe ripetere anche nella nuova gamma, portando a più modelli e più scelta per l'utente. Immaginiamo dunque, che i modelli Snapdragon 8 Gen 2 potrebbero trovare questa specifica e magari quelli MediaTek rimarrebbero a 80W.

X90 Pro+, la ricarica sarà “solo” a 80W: i possibili motivi | Aggiornamento 03/10

Dopo aver avuto alcune notizie in merito alla ricarica della serie X90, arrivano aggiornamenti interessanti sulla configurazione di quest'ultima in termini di numeri. Abbiamo assodato che arriverà la ricarica a 120W, ma questa pare non arrivi sul modello superiore, cioè vivo X90 Pro+. Infatti, sembra che questo smartphone trovi una potenza da 80W, quindi viene da chiedersi perché. Molto probabile è che c'entri la ricarica wireless, che potrebbe addirittura arrivare a 80W pareggiando quella cablata e, quindi, sarebbe una motivazione dettata dal tipo di tecnologia. Non è dunque una questione di chipset, bensì di modalità.

Chiaramente, essendo un rumor, non possiamo definire in maniera concreta che corrisponda al vero, ma è già possibile farsi un'idea di come saranno questi smartphone, come già successo per fotocamera e altre feature dedicate.

