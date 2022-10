vivo V2: le foto e i video notturni saranno ad altissima fedeltà

Sono quasi due gli anni nei quali vivo ha investito in maniera importante nell'imaging grazie ai suoi ISP proprietari, quelli della serie V. E proprio l'ultimo in programma, vivo V2, sarà un ulteriore salto di qualità in termini di foto e video, specie per quelli notturni.

vivo V2 migliorerà ancor di più quanto fatto da V1+: tutti i miglioramenti fotografici

A parlare del nuovo chip ISP di vivo è il leaker Bald Panda, che ci spiega che rispetto al V1+ già visto per la serie X80 e iQOO 10, troveremo un upgrade importante nelle caratteristiche peculiari in termini multimediali a partire dalla serie X90. In che modo?

Sappiamo che vivo, da qualche tempo, ha implementato in maniera importante gli scatti notturni, ma anche i video, portando le serie X ad eccellere in questa feature. Questa volontà è stata resa ancora più evidente con i processori d'immagine serie V e con il V2, rispetto al V1+, troveremo video notturni con una gestione della luce considerevolmente migliorata, così come avremo migliori scatti fotografici. Tutto questo è ottimizzato grazie alla tecnologia Night Vision 2.0, ma avremo anche una maggiore stabilità con la Gimbal camera che sarà presente.

Insomma un altro, ennesimo ottimo lavoro di vivo sull'imaging, che ormai sta diventando il cavallo di battaglia del brand, che dunque punta ad essere sempre più un punto di riferimento per un mercato sempre più esigente nella multimedialità.

