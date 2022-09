vivo X90 Pro punterà a essere uno dei migliori camera phone

Dopo aver parlato del modello base vivo X90, questa volta è il turno di vivo X90 Pro, le cui presunte caratteristiche tecniche sono state svelate dagli ultimi leak. E come prevedibile, da queste specifiche traspare l'immagine di uno smartphone con alte ambizioni, soprattutto per ciò che concerne la qualità fotografica. Da sempre, vivo cerca di rendere i suoi top di gamma delle macchine multimediali, puntando alla bontà dei loro comparti foto, video e audio.

Un nuovo leak svela le novità principali del prossimo vivo X90 Pro

La prima novità di vivo X90 Pro, quella più scontata, è lo Snapdragon 8 Gen 2; Qualcomm si sta preparando al suo prossimo SoC high-end, un chip che dovrebbe avere una potenza mai vista prima. E se si parla di performance, il futuro flagship vivo migliorerebbe il comparto batteria, con un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida a 100W, rispetto alla 4.700 mAh a 80W di X80 Pro+.

Arriviamo così all'aspetto più intrigante di vivo X90 Pro, ovvero la sua fotocamera, perché il leak parla dell'implementazione di un sensore da 1″. Sarebbe lo stesso Sony IMX989 di camera phone come Sharp Aquos R7 e Xiaomi 12S Ultra: se così fosse, vivo entrerebbe a far parte della ristrettissima cerchia di smartphone con sensore da 1″, con OPPO e Honor che si starebbero apprestando a fare lo stesso. Inoltre, non dovrebbe mancare il sempre apprezzato sensore con capacità di teleobiettivo periscopiale, per quanto non vengano aggiunte informazioni più specifiche. Non sembrerebbero esserci grossi cambiamenti per il display, invece: si menziona uno schermo AMOLED LTPO 3.0 da 6,78″ Quad HD+ con refresh rate fino a 120 Hz.

Se ve lo steste chiedendo, non c'è ancora una data per il lancio della serie vivo X90: per top di gamma next-gen come Xiaomi 13 e OnePlus 11 si vocifera un lancio nei prossimi mesi, ma nel caso di vivo potrebbe essere necessario attendere il Q1 2023.

