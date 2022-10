Crisi degli smartphone: per Samsung il 2023 sarà ancora peggio

“Un Q3 così negativo non si vedeva da anni“: così si intitola un nostro recente articolo su una crisi degli smartphone che sta colpendo in maniera acuta il settore telefonico. Anche e soprattutto nel caso di Samsung, che essendo il produttore che più vende al mondo è quello più soggetto alle inflessioni di mercato. Sin dai primi mesi dell'anno, infatti, si vociferava di come la compagnia sud-coreana si trovasse con milioni di smartphone fermi in magazzino e fosse stata costretta a rivedere al ribasso le previsioni di vendita annuali.

Le previsioni di Samsung per la vendita degli smartphone nel 2023 non sono rosee

Se inizialmente Samsung credeva che il 2022 sarebbe concluso con 310 milioni di smartphone venduti nel mondo, le previsioni sono inizialmente calate a 280 milioni, ma sembra che andrà ancora peggio. I report dalla Sud Corea parlano di un'annata che terminerà a circa 260 milioni di unità spedita, con un leggero rialzo nel 2023, le cui previsioni parlano di 270 milioni.

Anche se sarebbe un aumento dal 2022, rimane una previsione inferiore ai 300 milioni di smartphone venduti che Samsung aveva fissato come media negli anni passati, con un picco massimo di 320 milioni raggiunto nel 2017. Secondo questo report, Samsung punterebbe ad aumentare i numeri di vendita di top di gamma e smartphone pieghevoli, superando quota 60 milioni per serie S e Z. Rimane una certa prudenza per il prossimo anno, specialmente dopo il calo dei guadagni registrato negli ultimi trimestri, per la prima volta negli ultimi anni.

