Recensione WeLock Touch: la serratura smart che ti semplifica la vita

In questi ultimi anni abbiamo vissuto un rinnovamento interno dei nostri appartamenti, grazie agli assistenti vocali ed ai tantissimi accessori smart lanciati nel corso del tempo. Se anche voi siete degli appassionati della materia, non rimarrete indifferenti al prodotto in questione: la WeLock Fingerprint Smart Lock Touch41, quella che a tutti gli effetti può essere considerata una serratura smart, con tanto di sblocco con impronta digitale (e non solo).

WeLock Fingerprint Smart Lock Touch41 – Contenuto della confezione

Il prodotto si presenta in una confezione particolarmente curata, un cartonato blu che al proprio interno ospita la serratura, accessori per il montaggio e tre placche NFC (che vedremo in seguito).

Prime impressioni e qualità costruttiva

C'è da dire, di certo, che WeLock non è nuova a questo tipo di prodotti, anzi. Se vi è capitato di viaggiare tramite Air BnB nell'ultimo periodo, è molto probabile che siate incappati in uno dei loro prodotti: mi riferisco alle classiche serrature con codice per accedere alle case vacanza. Ci troviamo quindi di fronte a dispositivi già collaudati e ben funzionanti, particolarmente gradevoli sotto il profilo estetico. La nostra serratura, WeLock Fingerprint Smart Lock Touch41, lo è a maggior ragione. Il prodotto in questione perde il classico tastierino in favore di un sensore fingerprint: la serratura offre la possibilità di esser sbloccata direttamente tramite l'utilizzo dell'impronta digitale.

In questo senso la WeLock sarà utile per nuclei familiari anche ampli, offrendo la possibilità di registrare ben 5 impronte digitali all'attivo e – contemporaneamente – la possibilità di sfruttare i tag NFC per sbloccare ancor più velocemente la serratura.

Come avrete potuto capire, le prime impressioni sono state ottime, ed anche la qualità costruttiva della serratura mi ha piacevolmente colpito. Rinunciando al tastierino numerico, infatti, il pomello esterno risulta ancora più minimal e pulito. Internamente, invece, troviamo un classico pomello in metallo satinato.

Installazione e configurazione

Partiamo innanzitutto col dire che per funzionare, la serratura smart WeLock Touch necessita di tre stilo AAA. L'installazione del prodotto, poi, è semplicissima. È bene che prima di valutarne l'acquisto, controlliate la compatibilità dello spessore della vostra porta (dovrà essere compreso tra 50 e 100 mm).

Detto ciò, dopo aver inserito le stilo per permetterne il primo utilizzo, vi basterà chiaramente montarla sulla porta: non dovrete far altro che sostituire il cilindro attuale con la serratura WeLock, tramite un semplice passaggio. Una volta inserito il prodotto, dovrete assicurare tutte le viti con la chiave a brugola presente in confezione.

A questo punto, dovrete passare alla prima configurazione della serratura smart WeLock Touch41 (questo passaggio, ad onor del vero, potrete farlo anche più comodamente prima di sostituirla con la serratura preesistente, così da facilitare tutti i movimenti). Passerete quindi a configurare la prima impronta, quella più importante, che sarà identificata come “proprietaria” e necessaria per eventuali accorgimenti alle impostazioni di sistema.

Partendo proprio da questa prima configurazione potrete poi – a cascata – andare ad installare le altre impronte ed anche i piccoli tag NFC, vale a dire le chiavi RFID presenti in confezione (che ne sono 3). Non è da sottovalutare poi l'utilizzo della companion app di WeLock che permette di effettuare sblocchi direttamente tramite lo smartphone, e che analizzeremo più avanti.

Esperienza d'uso

È importante porre l'accento sul perché scegliere una serratura smart. Noi ce lo siamo chiesti, e la risposta è stata univoca ed immediata. Installando la WeLock Touch41 ne trarrete benefici ogni giorno. Non dovrete più rischiare di dimenticare chiavi, avere l'ingresso di casa strapieno di paia di chiavi per ogni componente della famiglia e, grazie all'utilizzo dell'app, potrete anche concedere l'accesso a casa da remoto.

Conclusioni e prezzo – Serratura smart WeLock Touch41

Per trarre al meglio le conclusioni, dobbiamo per forza di cose partire dal prezzo. La WeLock Touch41 è venduta ad un prezzo di listino di 179€, scontabili poi grazie al nostro codice sconto. Anche in virtù del prezzo non proprio economico, ci sentiamo di consigliare il prodotto, per tutti i motivi elencati sopra. Ci riferiamo quindi alla possibilità di gestire in maniera molto più dinamica (delle classiche chiavi) gli ingressi in casa, grazie alla possibilità di registrare differenti impronte digitali all'interno del dispositivo. Nelle settimane di utilizzo, inoltre, non abbiamo rilevato neanche pecche sotto il profilo della sicurezza. Questa serratura smart in questione rimane a nostro avviso un acquisto più che consigliato.

