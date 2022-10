Samsung: utile in calo, è la prima volta in tre anni

Lo stesso giorno in cui Samsung ha comunicato di aver scelto Lee Jae-yong come presidente esecutivo, ha anche annunciato i suoi guadagni per il terzo trimestre. Le notizie non sono poi così rosee: se, da un lato, le entrate hanno registrato un aumento del 4% rispetto allo scorso anno, l'utile operativo di Samsung ha subito un calo di oltre il 31% su base annua.

L'utile trimestrale di Samsung è in calo per la prima volta in tre anni

L'utile operativo di Samsung ha subito un calo del 23% rispetto il trimestre precedente e di poco più del 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, registrando il primo calo dell'utile in tre anni. Il tutto è successo quasi un anno dopo che l'azienda ha annunciato il suo secondo profitto più alto della sua storia.

Sebbene il colosso coreano abbia registrato un aumento delle entrate del 4% ad oltre 76 trilioni di KRW (circa 54,1 miliardi di dollari), rispetto al terzo trimestre del 2021, il suo utile operativo è diminuito di oltre il 31%, a 10,85 trilioni di KRW (circa 7,65 miliardi di dollari). Le cause di questo calo sarebbero da riscontrare nella debole domanda che ha coinvolto tutte le divisioni di Samsung, trainata dalla instabilità economica che tutto il mondo sta fronteggiando ed al crollo del mercato dei chip di memoria e dei semiconduttori.

Ciò che ha trainato le attività di Samsung nell'ultimo trimestre è stata la divisione business Mobile eXperience (MX), che ha registrato un fatturato consolidato di 32,21 trilioni di KRW (22,6 miliardi di dollari) e un utile operativo di 3,24 trilioni di KRW (2,27 miliardi di dollari USA), in entrambi i casi risultati migliori rispetti a quelli del trimestre precedente. Samsung ritiene che il successo dell'attività MX lo si deve alle vendite della nuova generazione di pieghevoli, raggiungendo risultati molto più entusiasmati rispetto a quanto registrato da Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3.

Il colosso tecnologico non si lascia però scoraggiare e ritiene che la divisione business Mobile otterrà risultati ancora migliori nel quarto trimestre: la domanda di smartphone e dispositivi indossabili dovrebbe infatti aumentare nuovamente a causa della stagionalità di fine anno.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il