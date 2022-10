Nuovo attacco russo in Ucraina, colpito il palazzo di Samsung

Dopo l'attacco dell'Ucraina al ponte di Crimea era prevedibile che ci sarebbe stata una risposta da parte della Russia, ma non ci aspettavamo che sarebbe finita coinvolta Samsung. Alle prime ore dello scorso sabato, una serie di esplosioni ha provocato il crollo di una parte dell'importante ponte che collega la Russia alla Crimea, una delle aree rivendicate dal governo di Putin. La rappresaglia è arrivata nelle scorse ore, quando l'esercito russo ha inflitto un attacco missilistico (si parla di una decina di missili) contro la capitale Kiev, a danno di strutture e persone.

Aggiornamento 10/10: a fine articolo trovate il comunicato ufficiale di Samsung.

L'attacco missilistico della Russia contro Kiev ha colpito anche un palazzo di Samsung

In attesa di avere maggiori informazioni ufficiali al riguardo, le prime immagini che stanno circolando sui social mostrano chiaramente che fra le zone colpite c'è anche il quartier generale di Samsung Ucraina. Per il momento non è ancora del tutto chiaro, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l'attacco non sia arrivato direttamente contro il palazzo in questione ma lo abbia comunque visibilmente danneggiato, avendo coinvolto l'area circostante. Non sappiamo ancora se al suo interno ci fossero persone e, se sì, se ci siano feriti o vittime.

#Samsung It's time to provide Ukraine with modern weapons and earn hype for its brand. Not only Elon can do almost free PR, but you can also too#Kyiv #russiaisaterrorisstate pic.twitter.com/JPA8difoCl — Yaros Lav (@SPASoman) October 10, 2022

Costruito nel 2009, oltre a essere il centro nevralgico delle sue operazioni in Ucraina, è anche uno degli edifici di Ricerca e Sviluppo più grandi in tutta l'Europa; inoltre, al suo interno contiene anche uffici di DTEK, una grande compagnia del settore energetico ucraino, e del consolato tedesco. Ricordiamo che Samsung fa parte di tutte quelle aziende tecnologiche che, in seguito allo scoppio del conflitto in Ucraina, hanno deciso di ritirarsi dalla Russia. Ciò nonostante, nelle scorse settimane si è paventato un possibile ritorno di Samsung in Russia.

Comunicato ufficiale

Ecco il comunicato ufficiale da parte di Samsung:

“Possiamo confermare che nessuno dei nostri dipendenti di Samsung Ucraina è rimasto ferito. Alcune delle finestre degli uffici sono state danneggiate a causa dell'impatto dell'esplosione avvenuta a 150 metri di distanza. Rimaniamo impegnati a garantire la sicurezza dei nostri dipendenti e continueremo a monitorare da vicino la situazione.“

