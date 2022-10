Redmi ha lanciato la sua lavagna digitale e costa pochissimo!

Chi ricorda la comoda lavagnetta di Xiaomi, di cui abbiamo anche realizzato una recensione? Ebbene, ora anche Redmi ha la sua lavagna digitale, chiamata Writing Pad, che guarda a dimensioni più compatte e ad un prezzo estremamente appetibile, considerando anche il fatto che arriva nel mercato Global.

Redmi Writing Pad: tutto sulla lavagna digitale compatta

Come si presenta la lavagnetta Redmi? Rispetto a quella Xiaomi Mijia, questo modello si presenta sicuramente più compatto, quindi facilmente trasportabile e con un pannello LCD da 8.5″ abbastanza ampio, mentre in basso è presente un tasto funzione, utile per rendere sgombra l'area di scrittura.

Molto intelligente è la penna digitale inclusa con la Redmi Writing Pad, visto che in base alla pressione esercitata sullo schermo la stessa scriverà in maniera più intensa, magari in caso servisse evidenziare qualche elemento. Non emettendo luce inoltre, non avrete problemi di sorta in termini di stanchezza degli occhi. Infine, guardando all'autonomia, grazie ad una batteria rimovibile di tipo CR2016 (quella comunemente usata per telecomandi), che permette di usarla per lungo tempo.

Prezzo e disponibilità

Redmi Writing Pad arriva nel mercato Global o meglio, nel mercato indiano, ad un prezzo veramente appetibile: si parla infatti di soli 8€ circa (599 rupie), che lo rende un prodotto utile e conveniente da utilizzare. Non sappiamo se il brand la porterà anche in Europa, ma la possibilità non è poi così remota. Magari, nel frattempo, potrebbe arrivare nei noti store di importazione.

